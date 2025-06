Rozzano si candida a Capitale italiana della cultura 2028

La cultura come motore di sviluppo sociale, urbano e identitario. Il percorso coinvolgerà la comunità cittadina, le realtà culturali, le associazioni e tutto il territorio con l’obiettivo di valorizzare le tante eccellenze della città.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 giugno 2025 – Il Comune di Rozzano ha ufficialmente avviato il percorso di candidatura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura 2028, riconoscendo nella cultura uno strumento strategico per la crescita della città e della sua comunità.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a valorizzare il ruolo della cultura come leva di sviluppo sociale, economico e urbano, favorendo coesione, innovazione e rigenerazione nei contesti cittadini. Per Rozzano, storicamente considerata una zona periferica dell’area metropolitana milanese, la partecipazione al bando rappresenta un’occasione unica per progettare una visione condivisa e ambiziosa di futuro, fondata sull’identità culturale del territorio e sulla forza delle sue risorse sociali e umane.

Rozzano è una città dalle molte eccellenze, che spaziano dalla cultura alla storia, all’arte e alla natura. Lo dimostrano luoghi come il Centro culturale Cascina Grande, sede della biblioteca adulti e ragazzi, l’osservatorio astronomico, le chiuse vinciane, il Castello Visconteo, i grandi parchi urbani e le oasi protette dello Smeraldino e della Sorgiva. Il patrimonio comprende anche la chiesa di Sant’Ambrogio con i suoi affreschi, le testimonianze industriali delle Filatures des Schappes, e dell’arte, come la Fonderia De Andreis, la scultura Città sole di Luciana Matalon e i murales del quartiere Aler. Un insieme ricco e variegato che racconta una città viva, salda nelle sue radici e proiettata verso il futuro.

“Questa candidatura è un atto di fiducia nel potenziale della nostra città e nelle persone che la abitano – afferma il sindaco Mattia Ferretti – Vogliamo trasformare una percezione di marginalità in una nuova consapevolezza collettiva, facendo della cultura il cuore di un progetto di rinascita urbana, inclusiva e partecipata. È un’opportunità che intendiamo vivere con entusiasmo, responsabilità e spirito di squadra”.

Il percorso verso la candidatura sarà costruito in modo partecipativo e trasparente, con strumenti pubblici di confronto e ascolto aperti a cittadini, istituzioni culturali, associazioni e realtà economiche del territorio. L’obiettivo è dare forma a un dossier di candidatura credibile, coraggioso e profondamente radicato nella storia e nell’identità di Rozzano.

L’amministrazione comunale intende fare di questa candidatura non solo un traguardo simbolico, ma un’opportunità concreta di sviluppo duraturo, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di promuovere una nuova immagine della città, viva, dinamica e culturalmente consapevole.