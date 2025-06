XIX Happening di Rho: sabato 27 e domenica 28 giugno incontri e musica in piazza San Vittore

Un confronto sul “Vivere la città” e una mostra dedicata alla “Rivoluzione della carità”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 giugno 2025 – La nuova edizione dell’Happening di Rho, la numero XIX, si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 giugno in piazza San Vittore a Rho. Tema di quest’anno sarà “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”; l’intento degli organizzatori di “Vita e Destino” e Comunione e Liberazione è quello di “esprimere la voglia di raccontare e valorizzare l’esempio di tante persone che, in un panorama locale e internazionale sempre più caratterizzato da violenza, solitudine e rassegnazione, hanno deciso di spendere loro stesse come mattoni nuovi per l’edificazione di luoghi di speranza a di umanità”.

L’evento, aperto a tutti, prenderà il via venerdì 27 alle ore 18 con un confronto a più voci sul tema “Vivere la città: che cosa la rende casa tua?” dedicato al senso della partecipazione attiva: interverranno, oltre a esponenti della società civile rhodense, Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza e Fondazione comunitaria Nord Milano; Claudio Chiapparino, direttore del Dicastero Cultural Sport ed Eventi del Comune di Lugano, e Alessandro Maggioni, presidente di Confcooperative Habitat.

Dalle ore 20.00 porchetta e piada party, dalle 21.30 il contest “Bricks music festival: le band esistono ancora?”, la musica come esperienza di amicizia.

Sabato 28 giugno l’appuntamento è alle 10.15, al parcheggio di via Pontida, per una “Biciclettata alla scoperta di Rho”, aperta a persone di ogni età. Alle 11.15 (e poi alle 17.15) nell’ambito della mostra allestita in piazza San Vittore un incontro con le opere di carità rhodensi. Alle 12.30 pranzo con grigliata e un dissetante cocomero, mentre nel pomeriggio sono previsti laboratori musicali per bambini con l’Accademia Stabat Mater.

Alle 18.15 è previsto l’incontro “Costruire la pace in Medio Oriente”, cui interverranno Andrea Avveduto, responsabile comunicazione di ATS – Pro Terra Sancta, e il giornalista Giancarlo Giojelli, storico corrispondente Rai da Gerusalemme. Sono state invitate anche Federica Sasso del Rossing Center for Education and Dialogue e Lucia D’Anna, insegnante di violoncello e scrittrice.

Alle ore 20.00, cena alla brace con Grigliare Duro. Il programma terminerà alle 21.30 con il rock dal vivo dei Mister X.

“Ringrazio gli organizzatori per avere messo a tema l’impegno di chi, in un mondo davvero complesso, sia su scala locale sia su scala internazionale, sa mettersi in gioco per contrapporsi a logiche che non condivide e per portare avanti i propri valori. Tanti a Rho operano sul fronte caritativo, questa sarà una nuova occasione per valorizzarne le scelte”, commenta il Sindaco Andrea Orlandi.

Per consentire la realizzazione dell’Happening, dalle ore 18.00 del giorno 27 giugno alla mezzanotte del giorno 28 sono stati disposti in piazza San Vittore e Largo Agostino Casati il DIVIETO DI TRANSITO anche per i residenti/autorizzati (esclusi i mezzi degli organizzatori, mezzi di soccorso e di Polizia) e il DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta.