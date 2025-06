Al Pride con le bandiere dell’Occidente. Preferite quelle di Hamas e degli ayatollah?

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025. Quest’anno l’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ partecipa al Pride portando le bandiere dei paesi che hanno combattuto ieri il nazifascismo per le libertà occidentali e che fanno altrettanto oggi che Trump ha portato altrove gli USA. La bandiera del Regno Unito, del Canada, della Australia e della Nuova Zelanda.

Paesi dove molti passi avanti sono da fare ma le persone hanno ampia libertà di vivere la propria sessualità senza essere lapidate o condannate dalla legge per questo.

“Ci si potrebbe aspettare che queste siano le bandiere di tutto il Pride ma sapremo che non sarà così” ha dichiarato Gianni Rubagotti, Segretario dell’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ “So che trionferanno quest’anno le bandiere omofobe e violente che inneggiano a Hamas e agli ayatollah iraniani. Probabilmente per una velata forma di razzismo per cui le libertà sessuali vanno bene qui ma è giusto vietarle a Gaza e a Teheran (e a Mosca) in virtù di un “rispetto di una cultura diversa” che fa a cazzotti con altri momenti della storia dell’Iran. Proprio per questo è giusto portare quelle bandiere mentre altri scappano dandola vinta agli integralisti in partenza. Questo anche se saremo una mosca bianca in mare a tante mosche decisamente nere come le insegne degli amici del Gran Mufti di Gerusalemme e i fumi che salivano dai campi di concentramento.”

La situazione di antisemitismo dilagante a Milano non è però solo un problema del Pride ma oramai quotidiano nella città. “E più grave dell’antisemitismo” continua Rubagotti “è la diffusa indifferenza nelle istituzioni e nella stanza del Sindaco di Milano (e di altri sindaci “progressisti”). Per questo è in preparazione un’altra iniziativa che partirà la prossima settimana. Ma fino a domani pensiamo al Pride e possibilmente a finirlo fisicamente intatti dato che 2 anni fa ho subito una aggressione.”