CALDO LOMBARDIA, BOOM VENTILATORI: +100% RISPETTO A UN ANNO FA

NUOVO RECORD DI VENDITE PER BOTTIGLIE ACQUA +30%

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025. L’ondata di calore che in queste ore ha raggiunto i massimi livelli coincide con un nuovo e ancor più significativo incremento di consumi di tutti quei prodotti utilizzati quando l’aumento delle temperature tocca punte record. Un dato su tutti: gli acquisti di ventilatori è cresciuto, rispetto a giugno dello scorso anno, del 100%. Quello dei condizionatori del 120%. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come in questa settimana, rispetto alle prime due di giugno, si siano raggiunti incrementi elevatissimi in particolare per bottiglie d’acqua (+30%), bibite e birre (+25%), con punte che vanno anche oltre il 30% per le bevande energizzanti e arricchite di vitamine. Le confezioni di cubetti di ghiaccio e di ghiaccioli fanno segnare un +25%, mentre frutta e verdura un +15%, (con un netto orientamento verso meloni e angurie). Forte rallentamento, invece, di bevande calde come il caffè, the e tisane. “L’orientamento del cliente – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – è soprattutto verso cibi leggeri: formaggi freschi, mozzarelle e insalate o, nel settore gastronomia, per riso o pasta fredda, carni bianche e pesce alla griglia anche in vista della prima ‘prova costume’. A grande richiesta, infine, anche gelati e sorbetti”. “Il tutto – conclude Panizza – sempre e comunque nel segno del risparmio declinato sul rapporto qualità-prezzo”.

