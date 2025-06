Ceriano – A luglio arrivano i film in piazzetta “Sòta i stèll”

Per quattro giovedì sera, cinema all’aperto gratuito

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 27 giugno 2025. Si chiama “Sòta i stèll” la rassegna di cinema all’aperto promossa dall’Amministrazione comunale per il prossimo mese di luglio. Quattro appuntamenti serali, per altrettanti giovedì, con la magia e il fascino del grande schermo, all’aperto. Il luogo prescelto è piazza Lombardia, in pieno centro, ma al contempo sufficientemente isolato dai rumori della strada, così da agevolare l’ascolto delle proiezioni.

Viene proposto un cartellone di quattro film molto diversi tra loro, per ridere, emozionarsi e riflettere.

Una iniziativa promossa dal Comune di Ceriano Laghetto con il contributo di Avis Cogliate e Bracco Imaging e in collaborazione con i cinema di Saronno, Silvio Pellico e Prealpi.

Si comincia il 10 luglio con “Mufasa, il re leone”, film di animazione della Disney, uscito lo scorso Natale, diretto da Barry Jenkins.

Il 17 luglio sarà la volta di “Conclave” di Edward Berger, thriller politico che esplora i retroscena dell’elezione papale.

Quindi, il 24 luglio, sarà proiettato “FolleMente” di Paolo Genovese, commedia brillante che indaga le relazioni attraverso le voci interiori dei protagonisti.

La rassegna si chiuderà il 31 luglio con la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” film diretto da Margherita Ferri che racconta una storia realmente accaduta a Roma, con un adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, fino alle estreme conseguenze.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.30 circa e saranno ad ingresso gratuito.

Per l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi, che invita famiglie, giovani e adulti a riscoprire la bellezza della cosiddetta “settima arte”, questa iniziativa è “un’occasione in più per vivere il nostro centro d’estate, per ritrovare la voglia di stare insieme, all’aperto, condividere emozioni e momenti di confronto, con la possibilità di assistere a quattro tra le pellicole di maggior successo dell’ultima stagione”.

Per il programma completo: https://www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/wp-content/uploads/2025/06/PIEGHEVOLE-SOTA-I-STELL.pdf

Redazione