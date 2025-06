CESANO. CENTRO COMMERCIALE “PORTE DI MILANO” RESTA APERTO: PER FRATELLI D’ITALIA UN SUCCESSO PER IL TERRITORIO E PER I LAVORATORI

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 27 giugno 2025 – Grazie alla sottoscrizione dell’accordo tra Nuova Cesano e Ceetrus, il centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone rimarrà aperto.

“Fin dal primo momento – spiega l’on. Fabio Raimondo – Fratelli d’Italia ha seguito con determinazione la vicenda, che ho anche portato all’attenzione del governo con un un’interrogazione parlamentare.

Tenere aperta la galleria commerciale significa salvaguardare posti di lavoro e creare le condizioni per individuare una soluzione rapida anche per la sostituzione del supermercato Bennet.

Un risultato importante, frutto del lavoro svolto dalle parti coinvolte e dell’attenzione delle istituzioni a tutti i livelli.

“Il confronto che ho promosso in Commissione Attività Produttive ha permesso di individuare un percorso concreto. – dichiara il Consigliere regionale Chiara Valcepina -. È stato importante favorire un dialogo costruttivo tra le parti. Il centro ‘Porte di Milano’ non è soltanto un polo commerciale ma un luogo vivo, fatto di persone, attività e relazioni. Ora serve proseguire per rafforzare l’offerta commerciale.”

“Siamo soddisfatti – concludono i consiglieri comunali di Cesano Boscone, Simona Sanfelici, Santi Raimondo e Claudio Cusato – di questo importante traguardo. Fin dall’ottobre scorso, abbiamo acceso un faro sul rischio chiusura del centro portando per primi la vicenda in consiglio comunale. Oggi assistiamo alla conferma che l’impegno costante, la presenza attiva sul territorio e il dialogo istituzionale portano a risultati tangibili. Il gruppo di Fratelli d’Italia, a tutti i livelli istituzionali, resterà vigile affinché la riqualificazione della struttura e la individuazione di un nuovo punto vendita alimentare siano sollecite e strategiche, a beneficio dell’intero territorio.”

V. A.

(in foto il centro commerciale senza l’insegna Bennet)