Denunciati tre cittadini stranieri per furto ai danni di una signora presso la Coop di Lodi

AVEVANO DERUBATO UNA DONNA DI 76 ANNI AL CENTRO COMMERCIALE: LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA TRE CITTADINI SUDAMERICANI

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 27 giugno 2025 – Nella giornata di ieri, 20 giugno 2025, personale delle Volanti della Questura di Lodi ha denunciato in stato di libertà tre stranieri per furto in concorso.

Nel dettaglio, le attività investigative sono iniziate a seguito della querela della vittima, una donna di 76 anni che ha denunciato il furto del proprio cellulare e del proprio portafogli patito il 7 giugno scorso alla Coop di viale Pavia.

La vittima, in particolare, ha segnalato tre stranieri, probabilmente di origini sudamericane, che si erano avvicinati a lei ed alla figlia (con cui era intenta a fare la spesa), chiedendo con insistenza consigli su quali merci acquistare. Tale circostanza aveva insospettito la donna che, tornando a casa, si era accorta della mancanza del cellulare e del portafogli, originariamente riposti nella borsa adagiata all’interno del carrello della spesa.

I poliziotti hanno proceduto all’analisi delle telecamere di videosorveglianza interne al centro commerciale, dalle quali hanno estrapolato alcuni frame dai quali è risultate evidente la dinamica del furto.

Mentre due uomini stranieri avevano distratto le donne con varie domande lungo una delle corsie, una donna, complice, aveva prelevato con destrezza il portafogli ed il cellulare della vittima, nascondendoli all’interno degli scaffali, dopo aver prelevato il denaro contante dal primo.

Grazie agli approfondimenti investigativi, svolti anche con l’ausilio di software specifici, i poliziotti hanno identificato i tre soggetti: un cubano di 32 anni, un cubano di 27 e una peruviana di 35, tutti gravati da precedenti di polizia.

Inoltre, i poliziotti, a conferma del legame esistente tra i tre, hanno appurato che nel mese di aprile erano stati sottoposti ad un controllo di polizia mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura a noleggio (come spesso accade per furti analoghi da soggetti sudamericani).

L’ulteriore elemento indiziario acquisito dai poliziotti è stata l’individuazione effettuata dalla vittima e dalla figlia, che hanno riconosciuto il volto dei tre soggetti tra le foto (di individui dalle sembianze somatiche simili) mostrate loro tramite album appositamente predisposti.

Per questi motivi, i tre soggetti sono stati denunciati per furto in concorso.

Da ultimo, si precisa che gli elementi indiziari raccolti dovranno essere vagliati dal Giudice e che, nel corso del procedimento che versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza nei confronti degli indagati.