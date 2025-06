Lo scrittore e attore Paolo Avanzi alla Villa Turconi di Lanzo Intelvi (Como)

Milano, 27 giugno 2025 – Paolo Avanzi, scrittore, artista e performer, è protagonista di eventi letterari e teatrali alla Villa Turconi di Lanzo – Alta Valle Intelvi, Via Martino Novi 20.

Sabato 5 Luglio alle 18.00. Rappresentazione della commedia Il grande passo, di cui è autore e attore insieme alla attrice Franca Doriguzzi.

Venerdì 25 Luglio ore 17.30. Presentazione del suo ultimo romanzo Lo specchio infranto (Albatros editore), ambientato tra il lago di Como e Milano.

Domenica 27 Luglio ore 16.00. Rappresentazione del thriller psicologico Cuori infranti, di cui è autore e attore.

La Villa Turconi è un affascinante palazzo anni ’20 che, nel centro di Lanzo Intelvi, ospita numerose manifestazioni artistiche e culturali con il patrocinio del Comune di Alta Valle Intelvi. Per info: magia.info.eventi@gmail.com

Paolo Avanzi sarà protagonista di questi eventi in cui si esibirà come autore e interprete delle proprie opere narrative.

Paolo Avanzi è un artista unico per il suo eclettismo. Scrittore, attore, pittore, scultore, promoter e organizzatore di eventi artistici. Aggiungiamo che quest’anno ha realizzato due CD con testi e musiche originali.

Sabato 5 Luglio andrà in scena la commedia umoristica Il grande passo che ha avuto oltre una decina di repliche in teatri e spazi pubblici della Lombardia e del Veneto. Una commedia in due atti con quattro personaggi recitati insieme a Franca Doriguzzi.

Venerdì 25 Luglio Paolo Avanzi terrà una lettura drammatizzata del suo ultimo romanzo, Lo specchio infranto, con voci fuori campo di alcuni attori. Una sorta di fantabiografia in cui l’autore diventa personaggio e si proietta nel futuro e si immagina misteriosamente scomparso.

Domenica 27 Luglio andrà in scena la commedia thriller Cuori infranti scritta e interpretata dallo stesso Paolo Avanzi. Protagonista un conduttore di una rubrica radiofonica alle prese con una ascoltatrice che porterà alla luce un passato a dir poco inquietante.

Lanzo Intelvi, dove si trova Villa Turconi, è una località tra il lago di Como e lago di Lugano ed è ad un’ora e mezzo di auto da Milano.

Il pubblico avrà possibilità di apprezzare questo eclettico personaggio, scrittore, attore, pittore. Lo si può incontrare anche nel suo atelier di Dizzasco (Como) in Via Valle Intelvi 8 dove organizza mostre di arte.

Per maggiori informazioni su Paolo Avanzi www.avanzidicultura.com