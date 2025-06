Marco Orlandi eletto rettore dell’Università di Milano-Bicocca

Alla seconda votazione il professore Marco Orlandi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto ed è stato così eletto rettore dell’Università di Milano-Bicocca. Entrerà in carica dal 1° ottobre 2025

Milano, 27 giugno 2025 – È Marco Orlandi il nuovo rettore dell’Università di Milano-Bicocca per il mandato 2025-2031. Professore ordinario di Chimica Analitica, prorettore vicario e alla Ricerca dell’Ateneo, ha ottenuto la fiducia della comunità accademica, con 699,35 voti (il dato tiene conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario del 15 per cento). In questo secondo turno era necessario superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. L’affluenza si è attestata al 79,31% e i votanti sono stati 1.713.

Marco Antoniotti, professore ordinario di Informatica e direttore del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, ha ottenuto 390,60 voti. Dopo il primo turno delle votazioni svoltosi il 24 giugno, il professor Giuseppe Gorini, terzo candidato in corsa, aveva invece manifestato l’intenzione di non proseguire nella competizione invitando i propri sostenitori a convergere sul professor Orlandi per favorire uno “spirito unitario” in questa fase di transizione dell’Ateneo.

Marco Orlandi raccoglie l’eredità della rettrice Giovanna Iannantuoni, alla guida dell’Ateneo dal 2019 e attuale presidente della Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane. «Ringrazio la comunità accademica per la fiducia che mi ha accordato», ha dichiarato il rettore eletto che entrerà in carica il 1° ottobre 2025. «È un onore e una grande responsabilità guidare l’Ateneo in questa fase: Milano-Bicocca è cresciuta molto negli ultimi anni e ora deve consolidare il proprio ruolo nel panorama universitario e scientifico italiano e internazionale. Le sfide sono molte: dalle politiche abitative per gli studenti alla valorizzazione dei giovani ricercatori e assegnisti, fino al rafforzamento del dialogo tra i dipartimenti, le strutture centrali e il territorio. Continuerò a lavorare con spirito di servizio, promuovendo coesione e ascolto, perché solo un Ateneo unito può affrontare con efficacia ciò che ci attende».

Marco Emilio Orlandi è professore ordinario di Chimica Analitica dell’Università di Milano-Bicocca, dove è Prorettore vicario e, dal 2025, anche Prorettore alla Ricerca e Presidente della Fondazione Bicocca. Nato a Milano nel 1963, ha costruito una carriera solida e poliedrica a partire da una formazione classica e scientifica: maturità classica, doppia laurea in Chimica e Scienze Biologiche, specializzazione in sintesi chimica e un’importante esperienza internazionale presso l’Università di Helsinki, dove ha approfondito gli studi sulla chimica della lignina.

Attivo dal 1999 presso l’Ateneo milanese, ha ricoperto ruoli accademici di rilievo fino alla direzione del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, che sotto la sua guida ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza. Coordina dal 2003 un gruppo di ricerca noto a livello internazionale per il lavoro su chimica verde, bioraffineria e diagnostica applicata alla conservazione dei beni culturali.

È autore di 125 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, oltre a capitoli di libri, numerosi articoli in atti di convegno e diversi brevetti depositati, alcuni dei quali sviluppati in collaborazione con l’industria (tra cui Pirelli Tyre). Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico a progetti di ricerca nazionali e internazionali su bandi competitivi, contribuendo in modo significativo al trasferimento tecnologico e al dialogo tra università, impresa e pubbliche istituzioni.



