MILANO, FLASHMOB DI FRATELLI D’ITALIA CONTRO LA DROGA DAVANTI A PALAZZO MARINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025 – In occasione della Giornata Mondiale contro la Droga, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Milano, il Dipartimento Sanità e Gioventù Nazionale hanno promosso un flash mob simbolico davanti a Palazzo Marino per lanciare un messaggio forte e chiaro: no alla droga, sì alla vita.



Durante l’iniziativa è stato esposto uno striscione con lo slogan “Difendi la vita, contro ogni droga”, a sottolineare la necessità di un impegno concreto delle istituzioni nella lotta contro ogni forma di dipendenza.



«La droga non è una scelta di libertà, ma una schiavitù che devasta vite, famiglie e comunità. È nostro dovere, come rappresentanti di un partito che ha a cuore la persona, ribadire che non esistono droghe leggere e che la vera ribellione oggi è scegliere la verità, la responsabilità, la libertà autentica. Ogni giovane che si salva è una vittoria per tutti. Per questo non possiamo restare a guardare: serve una battaglia culturale e politica, serve più prevenzione, più educazione, più coraggio. Questo è il senso della nostra presenza oggi in piazza», dichiarano Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, Coordinatore e Vice Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano.



L’iniziativa si inserisce nel percorso politico e culturale che Fratelli d’Italia sta portando avanti a tutti i livelli, per contrastare la cultura dello sballo e promuovere una visione di società fondata sul rispetto della vita, sul senso del limite e sulla centralità della persona.

Redazione