Parkinson. Spelzini (Lega): “Più continuità, prossimità e personalizzazione della cura”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025. È stata discussa dal Consiglio Regionale Lombardo la Proposta di Risoluzione relativa alla malattia di Parkinson.

“Un provvedimento – spiega il Consigliere della Lega Gigliola Spelzini, che ha partecipato al Gruppo di Lavoro creato appositamente all’interno della Commissione Sanità – che nasce da un lungo percorso di audizioni e momenti di confronto con esperti, pazienti, familiari e associazioni. Un percorso da cui è emerso anche il dato allarmante dell’aumento dei casi di malattia in soggetti giovani. Si stima, infatti, che in Italia il numero di persone con questa patologia si aggira intorno a 250mila, con una prevalenza di circa 300 casi ogni 100.000 abitanti. Anche se la malattia è più comune tra gli anziani in particolare dopo i 60 anni, il 10-15% delle persone presenta i sintomi del cosiddetto Parkinson giovanile già prima dei 50 anni. Persone che, nel pieno della loro vita, si trovano a doverla completamente riorganizzare e per le quali servono percorsi dedicati che tengano conto dell’impatto sociale oltre che clinico.

La nostra Risoluzione – prosegue Spelzini – chiede dunque continuità, prossimità e personalizzazione della cura. Chiede di rinforzare il ruolo delle strutture territoriali, di potenziare la rete a tre livelli dal Medico di Medicina Generale ai Centri di Eccellenza. Chiede di dare piena dignità alla riabilitazione, di garantire accesso alle terapie avanzate anche nei casi più complessi. Con il provvedimento chiediamo anche di formare i Medici di Medicina Generale, di promuovere la telemedicina e costruire un PDTA chiaro e condiviso, accessibile ovunque e senza differenze fra i territori.

Sono convinta – conclude il consigliere – che Regione Lombardia abbia già intrapreso in questi anni un cammino virtuoso, ma che attraverso questa risoluzione si possa compiere un effettivo salto di qualità fornendo una cornice più organica e strutturata alla presa in carico dei pazienti con questa malattia”.