POSTE ITALIANE: CONSEGNATA AL SINDACO DI ASSAGO

LA PERGAMENA DI RINGRAZIAMENTO PER IL PROGETTO POLIS

In provincia di Milano oltre 40 uffici rinnovati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025 – È stata consegnata al Sindaco di Assago, Graziano Musella, la pergamena celebrativa del progetto Polis in segno di riconoscimento e gratitudine da parte di Poste Italiane per la collaborazione e l’impegno profuso nella realizzazione della “Casa dei servizi digitali”. Assago è, infatti, uno degli 88 Comuni della provincia di Milano, sotto i 15 mila abitanti coinvolti nell’iniziativa nata per favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni ed è stato uno dei primi ad essere ristrutturato e dotato di uno sportello avanzato per i servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio postale di Assago è stato ristrutturato nel 2024, sportelli ribassati per una maggiore accessibilità e postazioni relazionali. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporto, previa prenotazione online.

”Siamo soddisfatti del miglioramento di servizi che Poste ha attuato sul nostro territorio – spiega il sindaco Graziano Musella– Assago si conferma ancora una volta un Comune di grande disposizione di servizi a favore della cittadinanza”.

Poste Italiane, nella sua storia, ha operato sul territorio non solo come azienda di servizi ma anche come presidio di fiducia contribuendo a mantenere viva la connessione tra i cittadini e lo Stato, anche nei contesti più remoti del Paese. È grazie alla sua vocazione sociale che, nel tempo, ha preso forma un percorso concreto, condiviso con le amministrazioni locali, per offrire pari dignità di accesso ai servizi a tutti i clienti, ovunque risiedano.

Il progetto Polis, che coinvolge oltre 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha l’obiettivo di trasformare questi spazi in veri e propri sportelli unici dove accedere in modo semplice e veloce a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, favorendo l’inclusione digitale e la modernizzazione del Paese.

Con il Progetto Polis – che in provincia di Milano ha già coinvolto oltre 40 uffici postali e ne vedrà completati altri 48 entro il 2026 – Poste Italiane conferma la sua volontà di rafforzare la presenza capillare sul territorio, promuovendo coesione sociale, inclusione digitale e accessibilità ai servizi essenziali per tutti i cittadini.

