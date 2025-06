Poste Italiane: posticipo riapertura ufficio postale Cerro al Lambro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2025 – Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Cerro al Lambro prevista per il 30 giugno, è stata posticipata per l’insorgere di problematiche straordinarie al progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento del cantiere.L’Azienda sta gestendo attivamente la situazione operando in accordo con la proprietà dello stabile per risolvere la criticità nel più breve tempo possibile.

Alla riapertura dell’ufficio, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile ed il rilascio di passaporti secondo quanto previsto dal progetto Polis che trasforma l’ufficio postale nella “Casa dei servizi Digitali” abilitata ai servizi della Pubblica Amministrazione.

L’Azienda consapevole dei disagi si scusa per l’inconveniente e assicura di dare tempestiva comunicazione sulle tempistiche di fine lavori e riapertura dell’ufficio.

Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Cerro al Lambro potranno continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Melegnano in Via Nino Bixio 20 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Redazione