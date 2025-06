Como, ubriaco e molesto dà di matto in stazione, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 28 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per tentato danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e vilipendio alla Repubblica, un 51enne di Tradate (VA), con residenza anagrafica a Cantù (CO) ma di fatto senza una dimora fissa.

Verso le 21.00 di ieri, una volante è stata indirizzata alla stazione ferroviaria di Como S. Giovanni, in quanto era segnalata la presenza molesta del 51enne.

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno preso contatto con il responsabile della stazione che ha indicato loro l’uomo che in quel frangente si era steso sui binari.

Non appena il 51enne si è reso conto della presenza degli agenti, si rialzava dai binari scagliandosi contro un elevatore per disabili posto sul marciapiede, prendendolo a calci.

Con non poca fatica, divincolandosi vistosamente per eludere il controllo e insultando i poliziotti e lo stato italiano, gli agenti lo hanno poi assicurato nell’auto di servizio.

Dalle risultanze testimoniali assunte, è emerso che il 51enne, una volta giunto in stazione già in stato di alterazione, aveva iniziato ad essere molesto con alcuni turisti ai quali chiedeva insistentemente l’elemosina, per poi diventare offensivo durante i vari rifiuti.

Nel corso delle sue esternazioni, aveva anche preso a pugni il finestrino di un treno fermo in stazione e pronto per ripartire, destando preoccupazione nei passeggeri presenti.

Una volta in Questura, sul conto del 51enne sono emersi dei precedenti di polizia per reati simili, nonché è risultato avere ancora a suo carico un avviso del Questore di Como datato 2024.

Veniva quindi denunciato in stato di libertà per tentato danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e vilipendio alla Repubblica. Il 51enne è stato altresì sanzionato per ubriachezza e la sua posizione sarà vagliata per ulteriori provvedimenti amministrativi.