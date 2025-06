FORMIGONI, MAJORINO (PD): “RITORNO AL PASSATO DANNOSO, SICURO CHE LI SCONFIGGEREMO CON UN’ALLEANZA FORTE PER IL FUTURO DI MILANO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2025 – “Ho letto che Roberto Formigoni scende in campo per il futuro di Milano, tra nostalgia e dispettucci nella destra. Se lo farà, se ci sarà anche lui in qualche modo nella competizione elettorale, la partita si farà più appassionante e – soprattutto – più necessaria. Formigoni incarna un modello micidiale, un ritorno al passato dannosissimo che Milano e la Lombardia hanno già conosciuto e pagato a caro prezzo. È il simbolo di una stagione da archiviare definitivamente, non da riesumare. Sono sicuro che sapremo sconfiggere quel modello con un’alleanza di centrosinistra forte, larga, capace di parlare al futuro della città”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem, a seguito delle dichiarazioni dell’ex governatore lombardo Roberto Formigoni.

Redazione