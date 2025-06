PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. BUSCEMI: “OGGI BUDAPEST CAPITALE EUROPEA DEI DIRITTI CIVILI”

In rappresentanza del Comune di Milano nella capitale ungherese per il Pride. L’intervento al meeting con i rappresentanti delle città

(mi-lorenteggio.com) Budapest, 28 giugno 2025 – “Oggi Budapest è la capitale d’Europa – dice la Presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi -. Il Pride non è più solo la manifestazione dell’orgoglio Lgbtqia+. Siamo qui per affermare e ribadire ai governi populisti di destra che, almeno nell’Unione europea, la libertà di esprimere il proprio pensiero non è negabile né negoziabile, è un diritto sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Milano è qui e sarà sempre nei luoghi e con le persone che difendono la libertà e i diritti civili”.





In rappresentanza del Comune di Milano, la Presidente Buscemi è intervenuta nella Ceremonial Hall del Comune di Budapest al meeting dei rappresentanti delle città con il Sindaco Gergely Karacsony.



Da Milano, tra gli altri, sono arrivati a Budapest, oltre alla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la Consigliera comunale e delegata a Lavoro e Pari Opportunità della Città Metropolitana Diana De Marchi e il Consigliere comunale Mauro Orso.