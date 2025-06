(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 28 giugno 2025 – Intorno alle ore 8.35, in via Perseghetto, 17, un uomo di 30 anni, è stato ferito gravemente colpi di arma da fuoco. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Viola Rozzano oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas.

In ccorso le. Indagini per ricostruire quanto avvenuto.

