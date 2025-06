(mi-lorenteggio.com) Grosio, 29 giugno 2025 – Questa notte, intorno alle ore 4.30, un incendio è divampato di in un parcheggio sito in via Casale Stanga. Due carroattrezzi, una utilitaria e un pick-up sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri della Compagnia di Tirano, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione