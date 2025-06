(mi-lorenteggio.com) Mantova, 29 giugno 2025 – Intorno alle ore 14.55 di oggi, in via Rovigo, un veicolo con due persone a bordo è uscito di strada.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed atterrato l’elisoccorso. Inutili i soccorsi per un uomo di 41 anni, che è deceduto sul colpo, mentre, l’altro ferito è stato trasportato in codice giallo in elicottero, all’ospedale di Mantova. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, che hanno fatto tutti i rilievi.

