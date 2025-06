(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2025 – Stanotte, intorno alle ore 4.40, lungo la Tangenziale Ovest, all’altezza dello svincolo si Cusago, un’auto si è ribaltata. Un uomo di 27 anni è una donna di 60 anni sono stati soccorsi da due ambulanze, dai Vigili del fuoco e dalla. Polstrada. Um ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale, l’altro in codice verde al Galeazzi.

Redazione