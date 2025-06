Pieve Fissiraga, 21enne trovato ucciso in un campo

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 29 giugno 2025 – Il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni, di origini magrebine, è stato trovato nei campi vicino all’Autostrada del Sole, in una roggia. Il giovane sarebbe stato ucciso con un colpo di fucile al torace. La vittima, Kaoukeb Raji Mohamed, risulta senza fissa dimora e in passato era domiciliato tra Novara e Varese. Aveva precedenti per stupefacenti.

Le ricerche del giovane erano partite perché la madre, in Marocco, aveva ricevuto la chiamata da un amico che sosteneva che probabilmente era accaduto qualcosa; la donna, preoccupata perché da qualche giorno non parlava con il figlio, ha così attivato dei parenti che si trovano ad Avezzano (L’Aquila) e che sono partiti per il lodigiano e hanno presentato denuncia.

Sul caso indagano i militari del nucleo investigativo di Lodi che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Redazione