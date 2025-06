QUARTIERI. VIA AI LAVORI PER LARGO SAN DIONIGI IN PRATOCENTENARO

Più verde e spazio pubblico grazie agli interventi finanziati dal Pinqua

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2025 – Sono iniziati i lavori per aumentare verde e spazio pubblico pedonale in largo San Dionigi in Pratocentenaro a Niguarda.



I cantieri permetteranno di mettere in sicurezza cinque attraversamenti pedonali, aumentare le zone destinate allo spazio pubblico grazie anche all’installazione di 12 panchine, 3 rastrelliere per biciclette e 2 tavoli da ping-pong.

Il progetto prevede inoltre la piantumazione di 16 alberi e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale.



Gli interventi sono finanziati grazie al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA) e termineranno a febbraio del prossimo anno.

I lavori permetteranno di consolidare la sperimentazione tattica del progetto “Piazze aperte” in largo San Dionigi in Pratocentenaro e su via De Angelis-De Gasperis dove sarà realizzata la nuova area verde.



La piazza tattica era sorta su proposta del Municipio 9 insieme alle associazioni del quartiere, alla parrocchia San Dionigi e alle attività commerciali, tutti soggetti con i quali è stato condiviso il progetto e che hanno collaborato alla sua realizzazione.

