Rovera centra il podio su Ferrari in una 24 Ore di Spa di rimonta

Nel round più prestigioso del GT World Challenge il pilota ufficiale del Cavallino conclude con un brillante terzo posto dopo aver recuperato ben 63 posizioni in equipaggio con Pier Guidi e Abril sulla 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors. Prossimo atto dell’Endurance Cup al Nurburgring

(mi-lorenteggio.com) Spa (Belgio), 29 giugno 2025. E’ di nuovo podio per Alessio Rovera e la Ferrari in quel della 24 Ore di Spa, ma è un podio che pur non essendo una vittoria ha un sapore diverso rispetto a quello, beffardo, dello scorso anno. Il pilota ufficiale del Cavallino ha concluso con un grande terzo posto in rimonta l’edizione 2025 della 24 Ore di Spa, che si è disputata nel weekend sui 7004 metri del circuito belga con ben 75 vetture al via. In quello che era il terzo round dell’Endurance Cup del GT World Challenge, Rovera si è schierato al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors, alternandosi al volante con i compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril. Il terzo posto finale è arrivato a coronamento di un lungo recupero dopo un’iniziale noia ai freni, che al termine della prima ora aveva fatto precipitare l’equipaggio “rosso” addirittura in 66esima posizione.

Rovera aveva qualificato la 296 GT3 al quarto posto nel turno di SuperPole disputato venerdì pomeriggio e il via della gara dalla seconda fila, sabato pomeriggio, era poi toccato ad Abril. Il driver monegasco ha concluso il primo stint al terzo posto ma subito dopo la prima sosta ai box e il cambio pilota lo stesso Rovera è dovuto rientrare per un secondo pit-stop per permettere alla squadra di risolvere l’imprevisto. Ritrovatosi nelle retrovie, l’equipaggio formato dai due piloti italiani e dal driver monegasco si è lanciato in una rimonta che a suon di sorpassi li ha riportati dapprima in top-20 e poi ai margini della top-10 al calare delle tenebre. Durante la notte, Rovera ha pure affrontato un triplo stint decisivo per ritornare in ballo per le posizioni da podio, poi consolidato dalla squadra con un’ulteriore mini-rimonta conclusiva. Rovera e compagni hanno quindi concluso al terzo posto a soli 26 secondi dai vincitori e a 8 dalla piazza d’onore. Il risultato di Spa permette ai tre di conquistare anche i primi punti in campionato, la cui classifica generale li vede salire all’ottavo posto con 22 punti con 32 lunghezze da recuperare sul vertice. Il prossimo atto della serie è in programma a fine agosto al Nurburgring, anche se il pilota varesino e Abril torneranno in azione anche nella serie Sprint, il cui terzo round si disputa al Misano World Circuit nel weekend del 20 luglio.

Rovera ha dichiarato al termine della 24 ore di Spa: “E’ un terzo posto che ci godiamo molto più del secondo dello scorso anno. La gara è iniziata davvero in salita e nel mio primo stint di guida, quando mi sono ritrovato oltre la sessantesima posizione, ho perfino pensato che per noi fosse già tutto finito, considerando di aver perso oltre un giro, l’alto livello del campionato e la severità di questa 24 Ore. E’ stata durissima, ma il team ha risposto con un gran lavoro di strategia e faccio i complimenti anche ai ragazzi per la bravura mostrata nei pit-stop. Ci hanno sempre permesso di guadagnare qualcosa in termini di posizioni o tempo e noi piloti abbiamo cercato di martellare al massimo in ogni stint. La squadra è rimasta unita e ci abbiamo creduto sempre, per questo il podio di quest’anno resta comunque una bella soddisfazione”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia