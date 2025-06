Strale vince il XII Trofeo Principato di Monaco Le Vele d’epoca in Laguna

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 29 giugno 2025 – Strale (1967) di Antonio Bandini del Circolo Velico Ravennate conquista l’Overall Aon Special Award del Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management. Le due prove in programma del Trofeo, promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia, si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica con mare calmo con brezza leggera da Sud-Est.

Il Trofeo, che ha visto quest’anno ventisette imbarcazioni schierate sulla linea di partenza, è stato organizzato con la direzione sportiva di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e la collaborazione del Circolo Velico Il Portodimare con il patrocinio di A.I.V.E. (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Questa dodicesima edizione della regata si èconfermata ancora una volta un appuntamento imperdibile grazie alla cornice della laguna più famosa del mondo e all’importanza del valore storico delle imbarcazioni.

Classifiche

Yacht Classici: 1º Aglaja 2º Nembo II, 3º Strale

Yacht Epoca: 1º Ciao Pais, 2º Serenity, 3º Sorella

Spirit of Tradition 1: 1º Fantàsia, 2º Blue Show, 3º Isabella

Spirit of Tradition 2: 1º Palaia Tyche, 2º Spinone, 3º Acantia

Sciarrelli: 1º Niobe, 2º Aglaja, 3º Isabella

In mattinata, lungo le rive del bacino San Marco, il pubblico ha potuto ammirare le Signore del Mare durante la spettacolare veleggiata che contraddistingue il Trofeo Principato di Monaco. La manifestazione, ospite del Salone Nautico e della Marina Militare, si è conclusa in Arsenale con l’assegnazione dei premi gentilmente offerti dalla storica vetreria muranese Barovier & Toso e i risultati delle singole regate concorreranno ai fini dell’assegnazione della Coppa A.I.V.E. 2025 dell’Adriatico.

A nome del Rotary Club Venezia, che festeggiava il centenario della sua fondazione, il Principe Giovanni Alliata di Montereale ha consegnato una targa dedicata a Sorella, la più antica barca da regata del Mediterraneo. Cutter aurico varato in Inghilterra nel 1858, oggi naviga con a bordo gli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia ed è lo scafo a vela più antico della flotta della Marina Militare, superando in anzianità anche l’Amerigo Vespucci varato nel 1931. Il Rotary Club Venezia ha offerto inoltre una donazione alla Fondazione Princesse Charlène di Monaco, impegnata da anni nella prevenzione dell’annegamento in tutto il mondo.

“Siamo giunti alla dodicesima edizione, spinti dal vento della passione per le vele d’epoca,” ha commentato Anna Licia Balzan durante la premiazione. “Il successo di partecipazione a questa edizione del Trofeo testimonia ancora una volta il forte legame tra il Principato di Monaco e Venezia, accomunate da una lunga storia di cultura marittima”.

Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, ha premiato il cutter bermudiano Fantàsia, varato nel 1914, per il miglior restauro. L’imbarcazione, che ha corso con le insegne dello Yacht Club Portopiccolo, è stata sottoposta a lavori di ripristino durati due anni da un consorzio di armatori che è riuscito a fare tornare in mare un vero gioiello, simbolo di eleganza senza tempo. Sguario ha poi aggiunto: “È stata un’edizione davvero apprezzabile visto il coinvolgimento delle famiglie veneziane dell’Hotellerie 4 Stelle unitamente al centenario del Rotary Club di Venezia. Tale programma ha vivacizzato e valorizzato l’evento, coinvolgendo armatori ed equipaggi. L’Arsenale di Venezia, che ormai da ben 10 anni ci ospita grazie a Vela, è un luogo ideale e al contempo magico per questo tipo di eventi”.

La serata di apertura di venerdì 27 ha visto impegnati in Arsenale cinque hotel delle famiglie veneziane dell’Hôtellerie 4 stelle nella creazione di un cocktail sul tema “Esprit de la Tradition”: l’Hotel Saturnia ha presentato “Sea Lovers”, Ca’ Nigra “La Grece Rose”, Hotel Giorgione “Lucky”, Aqua Palace “Princess” e Aquarius con “Monaco Fresh” tutti dedicati al Principato di Monaco e al Trofeo. La giuria ha decretato vincitore “La Grece Rose” proposto dal barman dell’Hotel Ca’ Nigra.

Il XII Trofeo Principato di Monaco è stato organizzato in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare, Salone Nautico Venezia, Vela Spa con i patrocinideLe Città in Festa e di A.I.V.E. Main sponsor Aon, BNL BNP Paribas econ il contributo di Nature’s, Villa Sandi, Il Palato Italiano, Zur KaiserKron, Canella.La vetreria muranese Barovier & Toso hacreato i premidi regata, Mureadritta ha realizzato le maglie degli equipaggi in tessuto riciclato dalle bottiglie in PET.

Nella foto di gruppo assieme alle armatrici: da sinistra Mirko Sguario presidente dello Yacht Club Venezia, Anna Licia Balzan Console Onorario del Principato di Monaco, prof. Gino Gerosa, Francesco Aggio Area Manager Nord Est e Board Member di Aon (Credit: Dario Beltrame)