Blevio (CO), si rovescia un pontile privato per l’attracco dei natanti, provvidenziale intervento delle forze dell’ordine

(mi-lorenteggio.com) Como, 30 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri è intervenuta con un equipaggio della Sezione Acque Interne, in forza all’U.P.G.S.P. di Como, nello specchio d’acqua ricadente nel comune di Blevio (CO), in quanto era segnalato il ribaltamento di un pontile galleggiante.

Prontamente, il gommone della Polizia di Stato in servizio ieri sul lago è intervenuto sul posto, seguito dalle imbarcazioni della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, che hanno dapprima constatato l’assenza di persone coinvolte o in qualche modo ferite e poi la messa in sicurezza dell’area, sorvegliata a terra da personale della stazione di riferimento dei Carabinieri.

Qualche minuto dopo l’equipaggio della nautica, rientrando verso il primo bacino del lago, ha fermato un’imbarcazione a noleggio, condotta da un comasco del 70’ residente a Valmorea (CO) il quale, senza alcuna precauzione, navigava sulla pista di partenza e atterraggio degli idrovolanti.

Per lui è stato stilato un verbale di contestazione che nel suo massimo potrà arrivare ad una sanzione di 6000 euro di multa.

La Questura di Como ricorda sempre, specialmente in questo periodo estivo e comunque storico, che vede un’affluenza massiccia di turisti anche sulle acque del lago, di fare molta attenzione e rispettare le regole della navigazione.