Buccinasco, demolizione fabbricato via degli Alpini dal 7 luglio

Sino al 5 settembre, durante le attività del cantiere saranno possibili disagi dovuti ai rumori. Per consentire i lavori il Comune ha autorizzato attività rumorose in deroga dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 19 dal lunedì al sabato mattina

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 30 giugno 2025 – Nell’ottica della rigenerazione urbana, inizieranno il giorno 7 luglio i lavori di demolizione del fabbricato produttivo dismesso di via degli Alpini, dove già sono stati completati interventi di smaltimento dei materiali in amianto.

Un intervento importante e massiccio, in vista di un possibile futuro nuovo insediamento residenziale.

Vista la necessità dell’intervento, il sindaco Rino Pruiti ha autorizzato le attività rumorose del cantiere dal giorno 7 luglio al giorno 5 settembre, che potranno essere eseguite dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 19 dei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio.

Il responsabile del cantiere dovrà provvedere all’installazione di barriere acustiche in caso di prevedibili superamenti del limite massimo di immissioni acustiche e comunque privilegiare l’impiego di attrezzature a ridotta emissione acustica oltre ad attuare tutti gli accorgimenti utili a minimizzare l’impatto acustico. Tra le prescrizioni, anche la predisposizione di un piano di monitoraggio fonometrico.

“Il Settore Urbanistica – spiega il sindaco Rino Pruiti – ha concordato con l’operatore di effettuare i lavori nel periodo estivo, di chiusura delle scuole, per cercare di minimizzare l’impatto sulla cittadinanza e almeno non disturbare le attività scolastiche. I disagi saranno inevitabili ma finalmente sarà demolito un edificio ormai fatiscente, inserito tra gli ambiti di rigenerazione urbana del Comune”.