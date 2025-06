CASA. CONTRIBUTI AFFITTI PRIVATI, ONLINE L’AVVISO PER ACCEDERE ALLA MISURA UNICA PER GIOVANI LAVORATORI

Bottero: “Mettiamo a disposizione 1,2 milioni di euro, per sostenere soprattutto i cittadini e le cittadine under 35 al primo impiego, in difficoltà con il pagamento del canone di locazione”

(mi-loenteggio.com) Milano, 30 giugno 2025 – È online l’avviso pubblico per accedere alla Misura Unica “Sostegno affitto per giovani lavoratori”. A partire da oggi, e fino a esaurimento risorse, sarà possibile richiedere il contributo messo a disposizione dall’Amministrazione per aiutare i nuclei familiari in difficoltà con il pagamento del canone di locazione nel mercato privato.

Complessivamente sono stati stanziati 1,2 milioni di euro: si tratta di risorse regionali assegnate al Comune, che la Giunta ha deciso, in accordo con Regione Lombardia, di convogliare sulla Misura Unica.

Potranno farne domanda lavoratori e lavoratrici under 35, residenti a Milano da almeno sei mesi nell’appartamento in affitto per il quale richiedono il contributo, e che presentano un ISEE non superiore a 26mila euro.

Il contributo previsto è al massimo di 2.400 euro e deve essere richiesto dall’inquilino; verrà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio a parziale copertura del canone di locazione.

“La Misura Unica ‘Sostegno affitto per giovani lavoratori’ è parte della risposta che il Comune di Milano sta mettendo in campo per dare un aiuto concreto alle cittadine e ai cittadini che fanno fatica a sostenere i costi dell’affitto nel mercato privato, a cominciare dai giovani al primo impiego – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero -. Attraverso l’erogazione di queste risorse, intendiamo favorire il loro inserimento nel tessuto sociale e professionale della città, incoraggiandoli a costruire qui il loro percorso di vita. Con questa misura, il Comune ha fatto una importante scelta di responsabilità sia sotto il profilo sociale, sia sotto il profilo amministrativo: stiamo indirizzando al sostegno degli affitti risorse residue, così da sopperire alla prolungata assenza di stanziamenti nazionali da trasferire ai Comuni sul fondo dedicato a tale scopo”.

Per la gestione della Misura Unica “Sostegno affitto per giovani lavoratori”, l’Amministrazione comunale si avvarrà di Milano Abitare, l’agenzia per l’affitto accessibile del Comune di Milano. I cittadini interessati possono richiedere informazioni e supporto sui contenuti dell’Avviso via e-mail all’indirizzo info@milanoabitare.org o telefonicamente, contattando il numero 342.3303122 (attivo lunedì e giovedì dalle ore 14 alle 17; martedì dalle ore 9 alle 12).