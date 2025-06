Cesano Boscone. Un patto territoriale per salvaguardare i posti di lavoro. È il primo del suo genere nella metropoli milanese

In Villa Marazzi, il sindaco Marco Pozza, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs di Milano e Afol Metropolitana hanno firmato il protocollo d’intesa con il quale si costituisce un Registro dei lavoratori al quale i locatari degli spazi all’interno del Centro commerciale saranno invitati ad attingere per assumere il personale

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 giugno 2025 – Il sindaco Marco Pozza, con i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Milano e dal referente di Afol metropolitana hanno firmato, nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi, un “Protocollo di intesa per la gestione e il superamento della crisi del Centro commerciale Porte di Milano – Cesano Boscone”.

L’accordo stabilisce che si costituisca presso AFOL Metropolitana un Registro che raccoglierà i CV e i dati delle lavoratrici e dei lavoratori attuali del Centro commerciale in forza o che siano stati trasferiti. Per alimentare il Registro, Afol Metropolitana organizzerà a luglio e a settembre colloqui individuali.

Ricevuta la notizia dell’accordo raggiunto tra proprietà e Ceetrus, che permetterà di proseguire con la locazione e il mantenimento in funzione del Centro, il Protocollo intende creare una rete tra i soggetti coinvolti con l’obiettivo di attutire le ricadute sociali sulle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori.

«Fin dall’inizio abbiamo lavorato per mantenere il Centro aperto e funzionante, ma non senza offrire adeguate tutele ai lavoratori impiegati. Abbiamo accolto positivamente la notizia dell’accordo che scongiura la chiusura e ora, con il nostro Protocollo – spiega il sindaco Marco Pozza – offriamo uno strumento per preservare i lavoratori e invito tutti i soggetti coinvolti sia alla sottoscrizione, sia, soprattutto, ad attingere al Registro: farlo dimostra di riconoscere il significato che i lavoratori hanno per il centro stesso e i rapporti con il territorio e offrire un futuro certo a tante famiglie».

Ulteriori dettagli nel comunicato allegato.

Si invia anche una foto della firma dell’accordo con, da sinistra: Stefano Gatti (Afol), Marco Scotti (UILTuCS), Massimiliano Genova (Fisascat Cisl), Valeria Cardamuro (UILTuCS), Marco Pozza (sindaco), Alessandro Salvati (CGIL Filcams), l’assessora Maria Pulice, l’assessora Ilaria Ravasi.