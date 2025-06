CITTA’ METROPOLITANA. CANTIERI STRADALI: SICUREZZA IN PRIMA CORSIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2025 -Prevenzione, collaborazione e innovazione al centro di un percorso comune verso condizioni di lavoro più sicure. Presentate le dieci regole per la sicurezza nei cantieri.

Città metropolitana di Milano ed ESEM -CPT – Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con ATS Milano città Metropolitana hanno organizzato il convegno “Cantieri stradali: sicurezza in prima corsia”, un momento di confronto dedicato alla sicurezza nei cantieri stradali, con un focus su prevenzione, responsabilità condivisa e buone pratiche.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, ha voluto mettere al centro dell’attenzione pubblica e professionale la cultura della sicurezza nei lavori stradali, settore particolarmente esposto a rischi e criticità.

Presentato poi un decalogo (“Conta fino a 10”) con le dieci regole per la sicurezza dedicate ai lavoratori impegnati nei cantieri.

Tra i relatori e partecipanti istituzionali, intervenuti: