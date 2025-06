Zibido San Giacomo fulcro dell’innovazione. Al MIND di Milano

La sindaca Sonia Belloli ha partecipato nei giorni scorsi alla nona edizione dell’evento “Smart Land Now, punto di riferimento per le amministrazioni lombarde in tema di innovazione e applicazione di soluzioni tecnologiche per il contesto urbano e territoriale

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (30 giugno 2025) – È intervenuta anche la sindaca di Zibido San Giacomo Sonia Belloli all’evento SMART LAND NOW, organizzato dalla Fondazione Cluster Smart Cities & Communities Lombardia, in collaborazione con Innovatibility.

Punto di riferimento per le amministrazioni lombarde in tema di innovazione e applicazione di soluzioni tecnologiche per il contesto urbano e territoriale e il miglioramento della qualità della vita, l’evento è giunto alla nona edizione. È stato organizzato al MIND – Milano Innovation District, area che ha ospitato EXPO 2015, vero e proprio laboratorio per le Smart City del futuro.

La sindaca è intervenuta nella sessione in cui è stato trattato il tema “Smart building e rigenerazione urbana per un futuro sostenibile”. Sonia Belloli si è confrontata con i colleghi sindaci sulla crescente attenzione alla vivibilità e la conseguente domanda di territori energeticamente autonomi, sicuri, verdi, accessibili e tecnologicamente avanzati. Così come sulla necessità di avviare investimenti territoriali integrati indirizzati a creare servizi e infrastrutture per la rigenerazione urbana.

«Il Comune di Zibido San Giacomo – spiega la sindaca Belloli – è capofila e promotore dell’ambizioso progetto SMART LAND SOM che vede coinvolti otto comuni che lo scorso dicembre hanno sottoscritto un protocollo con la Città metropolitana di Milano, impegnandosi a intercettare fondi da destinare a interventi pubblici, dallo sviluppo sostenibile e tutela ambientale alle iniziative per la famiglia, la solidarietà sociale e l’inclusione, l’istruzione, il governo del territorio, la mobilità. Confrontarsi con altri territori e fare rete è fondamentale».

