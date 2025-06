Il 1 luglio entrerà in vigore la Legge Brambilla: una svolta storica!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2025 – Dopo vent’anni di attese e battaglie, il Parlamento ha finalmente approvato in via definitiva una riforma epocale: la legge “Brambilla” contro il maltrattamento degli animali, che li riconosce come esseri senzienti e non più oggetti di semplice tutela indiretta. Approvata in prima battuta dalla Camera a novembre e ora anche dal Senato, la legge modifica il titolo IX-bis del codice penale, dedicando per la prima volta gli articoli direttamente agli animali.

Le novità sono significative: per chi uccide un animale, la reclusione potrà arrivare fino a 4 anni con una multa fino a 60mila euro. Il maltrattamento sarà punito con fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa, e altrettanto rischia chi organizza o partecipa a combattimenti illegali.

VIttoria Brambilla con Manuela Gigante



Si tratta di un traguardo storico, frutto di anni di impegno, denunce, sensibilizzazione e presenza costante sul territorio.

La legge “Brambilla” rappresenta uno strumento concreto per colpire gli autori di violenze e abusi, e al tempo stesso un messaggio chiaro: gli animali hanno diritto alla tutela, alla dignità e al rispetto.

Ora grazie all’Onorevole Michela Vittoria Brambilla la legge c’è, non ci sarà più impunità per chi commette crudeltà e abusi verso gli animali.

“Un passo avanti atteso da vent’anni! – commenta Manuela Gigante, Presidente di Leidaa Milano città metropolitana – Sono orgogliosa di far parte di Leidaa, fondata e presieduta dall’On. Michela Vittoria Brambilla, grazie a lei finalmente gli animali saranno finalmente considerati come soggetti e non più come oggetti, una svolta epocale!”.

