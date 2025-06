Le ginnaste del Nuovo Centro Sportivo Corsico hanno portato alto il nome dell’Italia al prestigioso Torneo Internazionale 4 Motori per l’Europa

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 giugno 2025 – Le ginnaste del Nuovo Centro Sportivo Corsico hanno portato alto il nome dell’Italia lo scorso weekend partecipando al prestigioso Torneo Internazionale 4 Motori per l’Europa. Questo evento annuale vede la competizione tra le atlete delle quattro regioni europee: Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Baden-Wurttemberg (Germania), Catalogna (Spagna) e Lombardia (Italia). Le ginnaste del Corsico Sofia Petroccione e Ginevra Ludena sono state selezionate tra tutte le società lombarde per rappresentare la regione, insieme a due gruppi femminili di altre due società lombarde.

Quest’anno, il torneo ha visto la partecipazione per la prima volta anche della sezione di ginnastica acrobatica, un’aggiunta che ha reso la competizione ancora più avvincente, portando punti vincenti alla regione.

Le sezioni in gara erano: ginnastica artistica femminile, ginnastica artistica maschile, ginnastica ritmica, trampolino elastico e ginnastica acrobatica.

L’istruttore Martina Carbognani che le ha accompagnate durante le giornate di gara ha commentato che “Le atlete del Corsico hanno dimostrato grande talento e dedizione, contribuendo a rendere l’evento un successo e a rafforzare i legami sportivi tra le regioni partecipanti. La loro partecipazione non solo ha messo in luce le loro abilità, ma ha anche sottolineato l’importanza dello sport come mezzo di unione e collaborazione tra diverse culture europee.”

La regione Lombardia ha conquistato il secondo posto nella classifica generale, confermando il livello competitivo delle sue rappresentative. La sezione di ginnastica acrobatica, in particolare, ha ottenuto il primo posto come punteggio nella propria disciplina, un risultato che testimonia la qualità e la preparazione delle atlete, tra cui spiccano proprio le ginnaste del Nuovo Centro Sportivo Corsico.

La stagione sportiva non è finita, perchè a metà Luglio, ci sarà un’importante gara internazionale: la Turin AcroCup. Il Nuovo Centro Sportivo Corsico parteciperà con una numerosa delegazione, insieme ai più importanti club d’Europa.