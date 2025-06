RIENNALE MILANO. Incontro: Linus e Francesco Vezzoli in dialogo con Michele Masneri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2025 – Martedì 1 luglio alle ore 18.30 Triennale Milano presenta il quarto appuntamento del ciclo di incontri Ispirazioni e generazioni, che vede protagonisti Linus,conduttore radiofonico, direttore artistico di Radio Deejay, el’artista Francesco Vezzoli, in dialogo con Michele Masneri, giornalista e scrittore.

L’incontro Milano chiama Italia. Il talento del pop tra intrattenimento e arte mette a confronto due figure emblematiche della creatività contemporanea: una voce storica della radio italiana e un artista che ha saputo trasformare il linguaggio del pop e dell’intrattenimento in materia d’arte e riflessione critica. Un dialogo tra mondi apparentemente distanti – quello del broadcasting e quello delle arti visive –che si incontrano sul terreno comune del talento, della comunicazione e dell’identità culturale italiana, con uno sguardo rivolto a Milano come crocevia di ispirazioni.

Il ciclo Ispirazioni e generazioni nasce da un’idea di Michele Masneri e Andy Bianchedi, imprenditore, filantropo e Presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati. Cinque conversazioni in programma dal 20 maggio all’8 luglio 2025,cheesplorano il rapporto tra ispirazione e trasmissione intergenerazionale, raccontando come il talento, la passione e il senso del dovere si tramandano (o si trasformano) nel tempo.

Attraverso il dialogo tra figure che si sono affermate in questi anni e coloro che ne hanno influenzato il percorso, viene analizzato il tema dell’eredità culturale, artistica, imprenditoriale e sociale, che può discendere dalla famiglia come da persone esterne. La serie di incontri riunisce esperienze e percorsi unici: storie di famiglie eccellenti e di successo, di figure femminili forti e coraggiose, capaci di ispirare talenti e visioni, ma anche percorsi autonomi, scelte ribelli e nuove direzioni che si distaccano dalle tradizioni familiari.

I primi tre appuntamenti di Ispirazioni e generazioni hanno coinvolto Andy Bianchedi e Angelica Visconti Ferragamo, vice chairman di Ferragamo (20 maggio); Matteo Marzotto,imprenditore e civil servant, e Gianluca Vacchi,imprenditore e influencer (10 giugno); Nathania Zevi, giornalista, e Piero Maranghi, editore, amministratore delegato e direttore di Sky Classica (24 giugno).



Ispirazioni e generazioni è realizzato in collaborazione con Fondazione Hillary Merkus Recordati. I partner istituzionali Deloitte e Fondazione Deloitte, Lavazza Group e Salone del Mobile.Milano sostengono Triennale Milano anche per questi eventi.



Linus

Direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI (Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o) e direttore artistico di Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast. Voce storica della radio italiana, debutta nel 1976 e approda a Radio Deejay nel 1984. Dal 1991 conduce Deejay Chiama Italia, programma simbolo della radio. Dal 1994 guida la direzione artistica di Radio Deejay, contribuendo a trasformarla in un riferimento della cultura pop e musicale in Italia. Autore e conduttore di programmi televisivi di successo, ha ideato la Deejay Ten, la corsa non competitiva che ogni anno coinvolge migliaia di persone in diverse città italiane, e Party Like a Deejay, grande evento live tra musica e sport. Ha pubblicato diversi libri e, dal 2024, è protagonista di Radio Linetti Live in Tour, spettacolo teatrale autobiografico che ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia.

Francesco Vezzoli

È tra gli artisti italiani più affermati a livello internazionale. La sua ricerca, che unisce video, performance, scultura e ricamo, esplora il confine tra cultura pop, media, arte e memoria storica, attraverso un linguaggio ricco di citazioni e riferimenti simbolici. Ha esposto alla Biennale di Venezia, alla Tate Modern di Londra, al Guggenheim di New York, al MOCA di Los Angeles, al Musée d’Orsay di Parigi e alla Fondazione Prada di Milano. Tra i progetti più recenti: VITA DVLCIS al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Musei delle Lacrime al Museo Correr di Venezia, “Francesco Vezzoli presents: Karl Goes to Memphis. Tribute to a Historic Encounter in Monte Carlo” dedicata all’incontro tra lo stilista Karl Lagerfeld e il collettivo Memphis, fondato da Ettore Sottsass negli anni Ottanta, presso la galleria Almine Rech di Monaco.

Il prossimo appuntamento



Martedì 8 luglio 2025, ore 18.30

Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano

Enrico Vanzina, sceneggiatore e scrittore, e Federica De Paolis, scrittrice