SPORT. TORNA IL PREMIO “COSTRUIAMO IL FUTURO”, IL BANDO DEDICATO ALLE REALTÀ SPORTIVE E SOCIALI

Riva: “Felici di sostenere nuovamente un tassello importante nella sfida per uno sport inclusivo”

Milano, 30 giugno 2025 – Il Comune rinnova il suo impegno al fianco del premio “Costruiamo il Futuro”, che torna a Milano per sostenere e celebrare gli “Eroi del quotidiano” che ogni giorno illuminano il territorio dando una mano a chi manifesta un bisogno.

L’iniziativa benefica, giunta alla sua nona edizione, è realizzata dalla stessa Fondazione Costruiamo il Futuro e nasce con l’obiettivo di supportare in modo concreto il lavoro prezioso delle associazioni di piccole dimensioni che impegnano tempo ed energie in ambito sociale e sportivo. I contributi verranno erogati sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro, oltre a fornitura di materiali e attrezzature.

Questa mattina è stata annunciata, in una conferenza stampa a Palazzo Marino, l’apertura del bando di partecipazione, che chiuderà il 15 settembre e a cui potranno iscriversi fin da ora tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del Terzo Settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa all’interno della Provincia milanese.

A presentare il bando sono stati l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, e il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi. Insieme a loro, erano presenti anche Elisa Mattavelli, vicepresidente Fondazione Costruiamo il Futuro, la senatrice Giusy Versace, la vicepresidente vicario CONI-Comitato Regione Lombardia Carola Mangiarotti, il direttore Fondazione Oratori Milanesi don Stefano Guidi e Massimo Achini, presidente del CSI Milano.

A selezionare i progetti meritevoli sarà un Comitato d’onore composto da componenti scelti tra i soci della Fondazione, i partner del Premio e le istituzioni che collaborano allo svolgimento del progetto.

“Siamo felici di confermarci partner del Premio Costruiamo il Futuro – spiega Martina Riva, assessore allo Sport Comune di Milano – che anche quest’anno offre un concreto sostegno a tante realtà sociali e sportive milanesi. È grazie a iniziative come questa, in grado di mettere in rete persone, energie e risorse del territorio, che possiamo contrastare fenomeni come l’abbandono della pratica sportiva tra i giovani, che assume dimensioni preoccupanti soprattutto a partire dai 15 anni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica settimanale per gli adulti, ma in Italia quasi due persone su tre non raggiungono questa soglia. Non a caso, l’OCSE ci colloca tra i Paesi più sedentari, con ricadute economiche importanti: solo nel 2023, la sedentarietà è costata al nostro sistema Paese circa 5,9 miliardi di euro, pari al 2,6% della spesa sanitaria nazionale. Promuovere lo sport significa investire in salute, benessere e inclusione. Il Premio Costruiamo il Futuro è un tassello importante per vincere questa sfida, grazie all’impegno di chi, attraverso lo sport, lavora ogni giorno per ridurre le disuguaglianze e sostenere le comunità più fragili».

“In otto anni abbiamo avuto l’opportunità, grazie al supporto dei nostri partner, di premiare l’impegno di quasi 350 associazioni milanesi con 700mila euro – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Vogliamo continuare a sostenere e rafforzare il lavoro di tanti ‘Eroi del quotidiano’ che ogni giorno agiscono per il bene degli altri. Se da un giorno all’altro tutto questo straordinario impegno venisse meno, Milano si scoprirebbe immensamente più povera e fragile. L’unica cosa che chiediamo di fare è segnalarci la propria esistenza, semplicemente iscrivendosi al bando: ci impegneremo al massimo anche questa volta per dare una mano al numero di realtà maggiore possibile. Proprio per questo motivo vogliamo superare il risultato record del 2024 e distribuire in questa nuova edizione almeno 150mila euro. Stiamo già lavorando in vista della festa finale di ottobre: sarà più grande e speciale che mai”.

Ad aggiungere ulteriore significato alla presentazione di questa mattina è stata la partecipazione di Alberto Amodeo, straordinario atleta di Magenta, vincitore di due medaglie d’oro e una di bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e di una d’argento a Tokyo 2020.

La presenza a Palazzo Marino di un altro grande ex campione olimpico come Antonio Rossi ha dato modo di ricordare anche che il Premio Costruiamo il Futuro aderisce a ‘Italia dei Giochi’, il programma con cui Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi italiane dell’anno prossimo.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 25 ottobre nell’auditorium dell’Allianz MiCo di Milano e nell’occasione verranno organizzati anche momenti di formazione ed eventi collaterali legati a sport e solidarietà, con tanti ospiti speciali. Durante la premiazione, saranno insigniti di una medaglia d’oro anche due volontari, una donna e un uomo, che si sono contraddistinti per dedizione e abnegazione nell’esercizio della loro opera. Nel corso della procedura d’iscrizione al bando le stesse associazioni potranno infatti segnalare i nomi che giudicano essere meritevoli.

Per rendere ancora più evidente la crescita dell’iniziativa, quest’anno è stato creato un nuovo logo: un grande cuore generato dalle lettere che compongono le parole “Il Premio”.

Anche in questa nona edizione milanese sono infine previsti alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio speciale Gloria Grimoldi, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, verrà assegnato a un’associazione che si è distinta in ambito educativo e formativo, prestando particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze. I Premi speciali ‘This is my Milano’, realizzati in collaborazione con Dils, hanno invece l’obiettivo di valorizzare temi come la tutela e il recupero del territorio, con una valenza sociale, all’interno dei quartieri milanesi. “This is my Milano” è infatti il programma di Give Back di Dils nato per valorizzare le molteplici identità del capoluogo lombardo e supportare associazioni ed enti non profit che si prendono cura della comunità. Il Premio speciale Fondazione Snaitech, infine, riconosce un supporto concreto a un progetto che si è distinto per la promozione dello sport come strumento di inclusione e riconoscimento sociale, oltre che di puro divertimento, incarnando a pieno i valori che guidano quotidianamente l’azione di Fondazione Snaitech.

Quest’anno, per rendere ancora più semplice ottenere informazioni sul Premio, sulle procedure d’iscrizione e sulla Fondazione Costruiamo il Futuro, verranno attivati dei temporary office ad hoc sul territorio tra il 25 agosto e il 25 settembre.