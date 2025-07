300 NUOVI PSICOLOGI NELLE ATS LOMBARDE IN TRE MESI/ DI MATTEI (ORDINE PSICOLOGI LOMBARDIA): “SEGNALE CONCRETO DEL RICONOSCIMENTO DELLA NOSTRA PROFESSIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2025 – In arrivo nelle ATS della Lombardia 160 nuovi psicologi, professionisti che andranno a sommarsi ai 135 reclutati con l’ultimo concorso indetto nel mese di marzo, per un totale di 295 nuovi colleghi nella regione in poco più di 3 mesi. A livello nazionale, i concorsi banditi da marzo a oggi prevedono l’assunzione di ben 1.979 funzionari psicologi.

“Un segnale concreto del riconoscimento sempre più ampio del ruolo essenziale che la nostra professione riveste nel sistema sociosanitario. Un risultato che premia l’impegno collettivo di tutti coloro che da sempre lavorano con competenza e tenacia per affermare il valore dello psicologo nelle politiche pubbliche e nei servizi territoriali. Auspichiamo tuttavia che la durata a termine (36 mesi) di questi contratti possa trovare un ampliamento temporale e, nei prossimi concorsi, divenire indeterminata. È fondamentale che il nostro ruolo venga riconosciuto come strutturale e continuativo, parte integrante e stabile delle équipe multidisciplinari nei diversi contesti in cui operiamo. In particolare, nelle Case di Comunità – già attive o di prossima apertura – la presenza dello psicologo non può essere pensata come temporanea o marginale. Inoltre, è solo attraverso una prospettiva di reale stabilità che sarà possibile attrarre professionisti altamente qualificati e con consolidata esperienza: senza garanzie strutturali, è irrealistico pensare che chi già opera in contesti stabili possa rinunciare alla propria posizione per aderire a incarichi segnati da precarietà e incertezza. Come OPL continueremo a vigilare e a dialogare con le istituzioni affinché questi importanti passi in avanti si traducano in una piena valorizzazione, duratura e stabile, della nostra professione”, ha commentato la Dott.ssa Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.