4 Motori per l’Europa – L’Acrostar di Cesano Boscone eccelle nuovamente

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1 luglio 2025 – Dopo la grande stagione appena trascorsa, chiusa con 6 titoli Italiani e 5 di Vice Campioni d’Italia, sabato 28 giugno a Voiron ( Francia) si è svolto il Torneo Internazionale 4 Motori per l’Europa, importante evento annuale riguardante la ginnastica dove 4 regioni europee (Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Lombardia (Italia), Baden-Wurttemberg (Germania) e Catalogna (Spagna)) si sono affrontate in pedana nelle varie discipline.

Per la Acrostar Academy, a rappresentare la Lombardia e i colori dell’italia, è stato selezionato il trio Gaia Gammella Carelli – Chen li – Claudia Amatomaggio (accompagnate dall’istruttrice Flavia Di Miceli) che non solo ha sbalordito tutti con un’eccellente prestazione nella specialità della ginnastica acrobatica ma ha anche ottenuto il punteggio più alto della gara portando i colori italiani sempre più in alto.

La combinazione cesanese unitamente ad altre due combinazioni lombarde hanno portato la Lombardia sul secondo gradino del podio nella classifica generale dimostrando l’ottimo livello della ginnastica acrobatica italiana in cui le atlete Acrostar Academy riescono da tempo ad essere tra le eccellenze di questo fantastico sport.

Giusto il tempo di rientrare da questa bellissima esperienza per ritornare subito a lavorare per preparare un’altra importante gara internazionale come la Turin AcroCup che si svolgerà a Torino dal 10 al 13 luglio dove le combinazioni selezionate dell’Acrostar Academy si confronteranno con le più prestigiose e forti società europee per dar vita ad una competizione che da sempre affascina ed è altamente competitiva.