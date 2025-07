Clusone si tinge di rosa con il Giro D’Italia Women!

(mi-lorenteggio.com) Clusone, 1 luglio 2025 – Lunedì 7 luglio, a Clusone avrà inizio la seconda tappa del Giro d’Italia Women, con start alle ore 9.00 dal Piazzale del Sole.

In occasione di questo importante appuntamento sportivo, la Turismo ProClusone, in collaborazione con operatori del territorio, organizza venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio, giornate di divertimento, cultura e tradizione.

Numerosi appuntamenti per grandi e piccini in diverse zone del borgo: mercatini, gonfiabili, attività per bambini, concerti, esposizioni d’auto e molto altro ancora.

Redazione