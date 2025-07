KERVIS SGR ACQUISISCE IL CAMPUS NABA IN VIA DARWIN 20: UN INVESTIMENTO STRATEGICO NEL CUORE DI MILANO PER IL SETTORE EDUCATION

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2025 – Kervis SGR, società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato immobiliare italiano, ha finalizzato l’acquisizione dell’immobile di via Carlo Darwin 20, a Milano, attraverso il fondo di investimento “Canvas”, gestito da Kervis.

L’operazione consolida la presenza della Società a Milano come partner affidabile e di lungo periodo per le istituzioni accademiche, dopo la partnership con l’Università di Milano-Bicocca nel progetto di rigenerazione urbana BiM – Bicocca incontra Milano e l’acquisto dell’ex SDA Bocconi in via Balilla.

L’asset, con una superficie lorda di oltre 40.000 mq e più di 27.000 mq di superficie commerciale, è interamente locato a conduttori di primario standing, tra cui NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, fondata nel 1980 a Milano, che offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design.

La restante porzione dell’immobile è destinata a uffici multi-tenant.

Situato a pochi minuti dalla fermata Porta Genova e dai Navigli, il campus rappresenta un esempio virtuoso di asset “alternative use” a destinazione mista education e uffici, in un’area urbana in forte trasformazione. L’edificio è certificato BREEAM “Excellent” grazie anche alla presenza di un impianto geotermico, che consente una riduzione significativa delle emissioni di CO₂ e dei costi energetici, in linea con gli obiettivi ESG perseguiti dalla società.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato a termine questa acquisizione, che conferma la strategia di Kervis orientata alla valorizzazione di asset di qualità in location ad alto potenziale, in grado di garantire solidità locativa e prospettive di crescita» ha dichiarato Giulio Bentivoglio, Partner e CEO di Kervis SGR.

«L’unicità di questo campus urbano, diffuso su oltre 15 edifici, e l’incredibile storia di NABA, la cui eccellenza accademica è certificata da numeri straordinari, ci ha permesso di strutturare un club deal ad hoc con importanti Family Office italiani ed europei, a conferma del crescente interesse per il settore education, tra i più resilienti e promettenti nel panorama degli investimenti alternativi» ha aggiunto Federico Romito, Partner e Head of Acquisitions di Kervis SGR.

Kervis SGR è stata assistita da: Greenberg Traurig (legale); Belvedere & Partners (legale – amministrativo); A&O Shearman (legale – structuring e regolamentare); K&L Gates (legale – finanziamento); Yard REAAS(tecnico e ambientale); EY (fiscale). Caruso e Andreatini Notai Associati ha seguito gli aspetti notarili.