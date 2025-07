LODI. PARTECIPA AD UNA LITE IN STRADA, INSULTA E AGGREDISCE I POLIZIOTTI: CITTADINO ECUADORIANO DENUNCIATO IN STATO DI UBRIACHEZZA CON ORDINE DI ALLONTANAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 1 luglio 2025 – Nella serata di ieri, personale delle Volanti della Questura di Lodi, ha deferito in stato di libertà un cittadino originario dell’Ecuador, di 45 anni, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sanzionandolo, altresì, per ubriachezza manifesta e applicandogli l’ODA, ossia l’ordine di allontanamento per 48 ore.

La vicenda si è originata dopo la mezzanotte, quando ai poliziotti è stato segnalato un litigio tra più persone, lungo Corso Umberto. Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato la presenza di diverse persone, intente a discutere animosamente.

Una di queste, era seduta a terra e presentava un graffio sul volto.

All’atto di calmare gli animi e identificare le persone presenti, i poliziotti hanno notato un soggetto, poi risultato un cittadino ecuadoriano, di 45 anni, con numerosi precedenti (rissa, ricettazione, guida in stato di ebrezza etc.), particolarmente agitato, che continuava a provocare altri ragazzi, con i quali si era accesa la discussione, e ad inveire anche contro le persone che si erano avvicinate visto il trambusto.

I polizotti hanno, quindi, proceduto a richiedere i documenti all’uomo, il quale, oltre a rifiutarsi, ha inveito nei loro confronti, proferendo parole offensive correlate alla loro appartenenza alle forze dell’ordine.

Pertanto, gli agenti hanno ritenuto opportuno accompagnare l’uomo in questura per una precisa identificazione, incontrando però la strenua ed aggressiva resistenza dell’uomo che, oltre a continuare nelle offese ai poliziotti, ha iniziato ad urlare all’indirizzo dei passanti, arrivando addirittura a sradicare delle piante e a lanciarle in mezzo alla strada. Vista la corporatura robusta dell’uomo ed il rischio che potesse addivenire ad atti violenti, i poliziotti hanno usato lo spray oleoresin capsicum, così da poterlo contenere ed accompagnare in Questura. Ivi giunti, l’uomo è stato assistito per evitare controindicazioni all’uso dello spray e deferito in stato di libertà per i reati citati in premessa. Inoltre, è stata elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa prevista per la manifesta ubriachezza e, in relazione ad essa, emesso l’ODA, ossia l’ordine di allontanamento dalla zona ove si sono verificati i fatti per un arco temporale di 48, peraltro oggetto del ciclo formativo per le forze di polizia del lodigiano avviato lo scorso mercoledi.

Laddove l’uomo venisse sorpreso in altre atteggiamenti lesivi del decoro e della sicurezza urbana il Questore potrà emettere nei suoi confronti la misura di prevenzione del DACUR, interdicendo l’accesso a determinate zone urbane per un lasso temporale più dilatato.