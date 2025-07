MILANO È MEMORIA. DOMANI INTITOLAZIONE DEL GIARDINO ELSA PARMIGIANI

Al quartiere Stadera il ricordo della partigiana milanese scomparsa nel 2004

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° luglio 2025 – Domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 16 in via De Sanctis (fronte civico 26), l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il Presidente del Municipio 5 Natale Carapellese partecipano alla cerimonia di intitolazione di un giardino a Elsa Parmigiani, partigiana dello Stadera.

Intervengono Ardemia Oriani per Anpi Milano; Loredana Parmigiani, nipote di Elsa.

L’iniziativa rientra negli eventi del palinsesto “Tempo di Pace e di Libertà. 80 anni di Liberazione” realizzato nell’ambito di Milano è Memoria per la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione.

Redazione