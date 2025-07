PRESIDENTE FONTANA RICEVE VICEPRESIDENTE VIETNAM VO THI ANH XUAN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2025 – Il governatore lombardo Attilio Fontana ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Lombardia la vicepresidente della Repubblica del Vietnam Vo Thi Anh Xuan. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e i viceministri vietnamiti Ngo Le Van (Affari Esteri), Nguyen Hoang Long (Industria e Commercio) e Phan Tam (Cultura).

Tra i temi al centro del bilaterale le opportunità legate al nuovo volo diretto Milano-Hanoi, presentato oggi a Malpensa, e il rafforzamento della cooperazione tra i due territori in settori chiave come l’innovazione tecnologica, la transizione ecologica, il turismo, la formazione, la ricerca universitaria, il commercio e la finanza.

PRESIDENTE FONTANA – “L’incontro di oggi – ha sottolineato il presidente Fontana – ha rappresentato un passo avanti importante per l’ulteriore consolidamento delle relazioni tra la Lombardia e il Vietnam, un Paese che considera il nostro territorio un partner credibile e affidabile grazie all’eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale e delle nostre università. A essere particolarmente apprezzata dalla vicepresidente del Vietnam è stata la concretezza che caratterizza il ‘modus operandi’ lombardo, un approccio che consente al nostro territorio di stringere solide relazioni in tutto il mondo. Io credo che ci siano tutte le condizioni per una proficua collaborazione. Il primo volo diretto Milano-Hanoi contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i nostri due territori”.

SOTTOSEGRETARIO CATTANEO – “Già nella precedente missione avevamo definito i punti di un accordo con la provincia di Hanoi, l’area storicamente più industrializzata e dinamica del Vietnam. Tra gli ambiti di collaborazione prioritari, certamente gli scambi commerciali, i rapporti accademici e tutti i settori legati alla transizione ecologica e all’economia circolare, in cui la Lombardia eccelle. Oggi, anche alla luce delle novità amministrative introdotte nel Paese, questo percorso potrà avere un’accelerata”.

VICEPRESIDENTE DEL VIETNAM – La vicepresidente del Vietnam Vo Thi Anh Xuan ha sottolineato nel corso del bilaterale con il governatore lombardo le potenzialità della “creazione di sinergie virtuose” tra i due territori, “con particolare riferimento al settore dell’adattamento climatico”.

I due appuntamenti di oggi consolidano ulteriormente il percorso di collaborazione tra i due territori già avviato a partire dal 2007 e poi culminato nella missione istituzionale in Vietnam guidata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a ottobre 2023. In quell’occasione erano state poste le basi per la realizzazione di progetti comuni in ambito accademico ed economico.

Nei giorni scorsi la vicepresidente della Repubblica del Vietnam Vo Thi Anh Xuan era stata ricevuta da Papa Leone XIV e, a Palazzo Montecitorio, dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.