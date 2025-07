Radioterapia di precisione: l’IRCCS primo in Italia ad utilizzare il marcatore fiduciale liquido

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 luglio 2025 – Per la prima volta in Italia, presso la Fondazione IRCCS San Gerardo

dei Tintori, è stato utilizzato con successo il marcatore fiduciale liquido su un paziente affetto

da carcinoma rettale localmente avanzato. Questo innovativo approccio rappresenta un

importante passo avanti nella radioterapia di precisione, consentendo un’escalation della

dose mirata e una potenziale preservazione degli organi, riducendo la necessità di interventi

chirurgici invasivi.

Il marcatore fiduciale, già testato in studi internazionali come quello condotto presso la

MAASTRO Clinic di Maastricht, è stato impiantato nella parete rettale del paziente mediante

una procedura endoscopica minimamente invasiva. Grazie alla sua elevata stabilità di

posizione e alla visibilità su diverse modalità di imaging, il marcatore liquido consente una

radioterapia guidata da immagini (IGRT) estremamente accurata, migliorando la precisione

del trattamento e riducendo l’esposizione dei tessuti sani.

Il team multidisciplinare dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori composto da endoscopisti,

radioterapisti e fisici, oltre a tutto il team infermieristico, ha eseguito l’intervento con

successo, confermando la fattibilità tecnica e la sicurezza del marcatore anche nel contesto

clinico italiano.

“L’introduzione del marcatore fluido nella nostra pratica clinica rappresenta un traguardo

significativo per la radioterapia oncologica in Italia – dichiara la dott.ssa Rita Marina Niespolo,

responsabile del progetto -. Questa tecnologia ci permette di offrire ai pazienti trattamenti

più mirati, efficaci e meno invasivi”.

Con questa prima esperienza nazionale, l’IRCCS San Gerardo dei Tintori si conferma

all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative per la cura del cancro, aprendo la

strada a nuovi protocolli terapeutici basati sulla radioterapia di precisione.