Rho. Controlli straordinari sull’abbandono delle deiezioni canine e sulla gestione dei cani lungo le strade

Il Sindaco e la Polizia Locale attivano una campagna per un migliore decoro della città e a tutela di tutti i passanti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 luglio 2025 – La regole sono valide sempre ma, vista la necessità di ricordarle a molti proprietari di cani, a partire da questa settimana la Polizia Locale di Rho, su richiesta del Sindaco Andrea Orlandi, avvia una campagna di controlli straordinari sull’abbandono delle deiezioni canine.

“Gli uffici comunali spesso ricevono lamentele relative sia alle strade sia ad aree verdi – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Ricordiamo ai proprietari dei cani che esistono regole chiare, cui corrispondono specifiche sanzioni, che prevedono la rimozione degli escrementi in spazi pubblici. Buona educazione e senso civico dovrebbero accompagnare questi piccoli gesti quotidiani, purtroppo non tutti se ne ricordano. A chi porta a passeggio il proprio cane ricordo che le norme impongono di portare con sé sacchetti per la raccolta delle feci e anche una bottiglietta d’acqua per la pulizia delle urine. In città sono presenti specifiche aree cani, dove far sgambare gli animali: anche lì rimuovere le deiezioni e lasciare pulito è un obbligo, per garantire igiene e decoro. Tutti amiamo gli animali ma occorre rispettare regole di buona convivenza e avere a cura il bene comune, per questo richiamo anche l’uso della museruola laddove necessario”.

La Polizia Locale rammenta il Regolamento “Tutela animali” in vigore e le diverse casistiche:

Art. 8 comma 1

Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Articolo 8 comma 4 (d)

Chiunque conviva con un animale da compagnia è tenuto a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.

Art 23 comma 1

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi (a eccezione dei luoghi in cui ne sia fatto espresso divieto). Non è consentito l’ingresso ai cani nei parchi o aree pubbliche poste nelle vicinanze di aree allestite per i cani.

Art 23 comma 2

In aree pubbliche è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola.

Art 23 comma 6

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotto dagli stessi su suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L’art. 35 precisa che le sanzioni, in caso di violazione ai diversi articoli citati, vanno da 25 a 500 euro. In media, applicando la legge 689/81, per ciascuna violazione si applicano sanzioni da 50 euro.

Per quanto riguarda le attrezzature da portare con sé (sacchetti per gli escrementi e contenitore con acqua per pulire dove il cane ha lasciato urina), vale il Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, di Raccolta Differenziata e di Igiene Urbana (Regolamento n.37 CC del 13/07/2021). In particolare il seguente articolo:

Art. 65 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico,

comprese le aree verdi, sono tenuti a evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi

appositamente destinati, laddove previsti.

È fatto obbligo ai conduttori di animali di cui sopra, di recare al seguito idonea attrezzatura, atta

all’immediata rimozione e asporto delle deiezioni dal suolo pubblico ed a provvedere alla pulizia

dell’area eventualmente sporcata.

La sanzione va da 50 a 250 euro.

Ricordiamo, visto il periodo estivo, anche un altro importante articolo del Regolamento:

Art. 11 comma 1

E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici sia selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Nella foto l’immagine della campagna di educazione civica Rho SiCura dedicata proprio al contrasto all’abbandono delle deiezioni canine.