Rozzano. Polizia locale, regole più severe per i minimarket 

Modificato il regolamento comunale di polizia urbana sulla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche refrigerate. L’amministrazione comunale introduce regole più severe e sanzioni per gli esercenti che non rispettano i divieti imposti dalla normativa.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1° luglio 2025 – Stop al degrado e agli assembramenti serali davanti ai minimarket. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri la modifica del regolamento di polizia urbana sulla vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche refrigerate. La misura è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per rafforzare gli strumenti di contrasto al consumo eccessivo di alcol in strada, un fenomeno che nelle ore serali e notturne genera episodi di disturbo, degrado urbano e situazioni di potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Le nuove disposizioni consentono alla polizia locale di intervenire in modo più incisivo nei confronti degli esercizi commerciali che non rispettano il divieto, con la possibilità di sospendere o revocare la licenza. La stretta si inserisce in una strategia più ampia di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini.

Per il sindaco Mattia Ferretti si tratta di un atto necessario e non più rinviabile. “Vogliamo garantire ai cittadini un contesto urbano più sicuro e vivibile, soprattutto nelle ore serali e nei quartieri maggiormente esposti a episodi di degrado. La linea dell’amministrazione è chiara, il prossimo passo sarà l’adozione di un’ordinanza per anticipare alle ore 20 l’orario di chiusura dei minimarket presenti in città” – ha dichiarato il sindaco.

“Questa modifica del regolamento comunale rafforza il ruolo operativo della polizia locale, che ora potrà applicare in modo pieno la normativa, sequestrando anche le bevande alcoliche refrigerate vendute in violazione dei divieti. Uno strumento importante per agire in maniera tempestiva ed efficace” – ha affermato l’assessore alla polizia locale Domenico Anselmo.

“L’amministrazione continuerà a monitorare costantemente la situazione, intensificando i controlli per verificare il rispetto delle nuove norme – ha aggiunto Raimondo Nappa, assessore al commercio e alle attività produttive – Chi gestisce un’attività commerciale ha anche una responsabilità verso la città, non possiamo tollerare comportamenti che alimentano situazioni di pericolo e degrado”.

Con questa misura, l’amministrazione conferma il proprio impegno nel promuovere una città più sicura, rispettosa delle regole e attenta al benessere collettivo.