“TEMPO DI VIAGGIO” PREMIO D’ARTE “CITTÀ DI TREVIGLIO E CONCORSO GIOVANI TALENTI 2025″

(mi-lorenteggio.com) Treviglio, 1 luglio 2025 – Giovedì 11 settembre 2025 verrà inaugurata, presso lo Spazio Hub in piazza Garibaldi a Treviglio, l’ottava edizione del Premio d’arte “Città di Treviglio” e Concorso Giovani Talenti, indetta per l’anno 2025 dal Comune di Treviglio, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Cassa Rurale Treviglio – Ente Filantropico, Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e Accademia di Belle Arti G. Carrara Politecnico delle Arti di Bergamo. In quell’occasione verranno proclamati i due vincitori del Concorso Giovani Talenti e i nomi dei due curatori delle loro personali.

Agli artisti è stato suggerito – seguendo la tradizione della rassegna – un tema su cui confrontarsi. L’edizione del Premio 2025 è intitolata Tempo di Viaggio. Si tratta di uno spunto aperto e indeterminato, che non intende riferirsi né al ristretto spazio temporale di un viaggio né più genericamente allo spirito di un’epoca. Il titolo Tempo di Viaggio si sovrappone a quello di un documentario dei primi anni Ottanta in cui il regista Andrej Tarkovskij, esule dalla Russia, vaga per la provincia italiana con lo scrittore e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra alla ricerca dei luoghi per un film, che sarà poi Nostalgia (1983). Come consuetudine, l’iniziativa trevigliese è articolata in due mostre: il Premio d’arte “Città di Treviglio”, su invito, e il Concorso Giovani Talenti, riservato agli under 35, su selezione.

Per l’edizione 2025 sono invitati Dario Bellini (Salò, Brescia 1960), Manuela Cirino (Carate Brianza, Monza e Brianza 1962), Gianluca Codeghini (Milano, 1968), Marta Dell’Angelo (Pavia, 1970), Luigi Erba (Lecco, 1949), Elena Modorati (Milano, 1969), Margherita Morgantin (Venezia, 1971), Anna Oberto (Ajaccio, Corsica 1934), Antonio Paradiso (Santeramo in Colle, Bari 1936), Enzo Umbaca (Caulonia, Reggio Calabria 1964).

Per il Concorso Giovani Talenti 2025, fra le numerose domande pervenute la giuria ha selezionato dodici artisti: Chiara Antonelli (Foligno, 2000), Gianluca Brando (Maratea, Potenza 1990), Elia Brignoli (Bergamo, 1996), Stefano Caimi (Merate, 1991), Ilaria Carrara (San Giovanni Bianco, Bergamo 1999), Francesca Cason (Feltre, Belluno 2002), Noemi Comi (Catanzaro, 1996), Olmo Erba (Bergamo, 1997), Laurel Hauge (Phoenix, Arizona, Stati Uniti, 1994), Chiara Smedile (Como, 1998), Erika Ungari (Monza, 1999), Fabiano Vicentini (Soave, Verona 1993). Per due di loro sono in palio due premi acquisto: il vincitore riceverà dal Comune di Treviglio un premio di 3.000 euro e una personale che verrà allestita nel 2026 presso una delle sale espositive Comunali; sarà inoltre reso disponibile un premio di 3.000 euro erogato dalla Fondazione Cassa Rurale di Treviglio – Ente Filantropico e una personale che verrà allestita nel 2026 a Treviglio.

Inoltre, per sostenere e professionalizzare anche il lavoro dei giovani curatori, anche in questa ottava edizione del Premio, il Comune di Treviglio ha stabilito una collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e con l’Accademia di Belle Arti G. Carrara Politecnico delle Arti di Bergamo, invitando due loro studenti, selezionati dai loro docenti, a curare, di concerto con l’Ufficio Cultura del Comune di Treviglio, le mostre dei due vincitori, e stanziando un compenso di 500,00 euro per ciascun curatore.

“A ogni edizione il Premio Città di Treviglio acquisisce sempre più prestigio – sottolinea il Sindaco Juri Imeri – L’attenzione della critica, le qualità dei giovani talenti che partecipano e gli autorevoli giurati che ci onorano della loro collaborazione testimoniano il valore di un premio che quest’anno consolida anche la collaborazione con le prestigiose Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e Accademia di Belle Arti Carrara Politecnico delle Arti di Bergamo. Questa proposta si inserisce nell’intenso programma di valorizzazione culturale della città, dando un segnale concreto di fiducia alle nuove generazioni, siano esse quelle degli artisti o dei curatori. Importante anche la sinergia tra pubblico e privato, con l’adesione della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio – Ente Filantropico, che fa di Treviglio un comune sempre attivo e attento alla valorizzazione culturale. Fondamentale in questo il ruolo dello staff dell’Ufficio Cultura, coordinato dalla Direttrice Elisabetta Ciciliot, e della dottoressa Sara Fontana, a cui vanno i miei ringraziamenti per l’intenso lavoro di preparazione al premio”.

La giuria è composta da Sara Fontana, critica e storica dell’arte, curatrice del Premio; Arnold Braho, curatore; Pier Luigi Guzzetti, collezionista; Patrick Tuttofuoco, artista; Paola Bonino, gallerista, Galleria Una, Piacenza e Milano; Elisabetta Ciciliot, Direttrice del Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre” di Treviglio; Juri Imeri, Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Treviglio; Giovanni Grazioli, Presidente della Fondazione Cassa Rurale Treviglio – Ente Filantropico.

La premiazione avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra giovedì 11 settembre 2025 alle ore 18 presso lo Spazio Hub in Piazza Garibaldi. La mostra, allestita in varie sedi (Sala mostre Giovan Battista Dell’Era e Auditorium della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, Spazio Menouno), sarà aperta fino a domenica 12 ottobre 2025. L’immagine guida di questa edizione è di Nuvola Camera. Per l’occasione verrà pubblicato un catalogo.