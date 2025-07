A BRUXELLES CONFRONTO SU POLITICHE DI COESIONE, SOTTOSEGRETARIO CATTANEO: LE REGIONI DEVONO CONSERVARE UN RUOLO CENTRALE E UN’AUTONOMIA PIENA

RAPPRESENTANTI DI ‘EUREGIONS4COHESION’ INCONTRANO VICEPRESIDENTI ESECUTIVI DELLA COMMISSIONE UE MÎNZATU E FITTO

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles/B, 02 lugglio 2025 – Una delegazione composta da 130 rappresentanti – tra presidenti e assessori regionali – dell’alleanza ‘EURegions4Cohesion’ ha incontrato a Bruxelles i vicepresidenti esecutivi della Commissione Europea Raffaele Fitto (delegato per la coesione e le riforme) e Roxana Mînzatu (delegata per i diritti sociali). Per la Lombardia ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

L’incontro, che si è svolto nella sede della Commissione Europea, è stato un momento cruciale di confronto a pochi giorni dalla proposta della Commissione sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), attesa per il 16 luglio.

“Essere qui oggi – ha sottolineato Cattaneo – è un’occasione preziosa per riaffermare che la politica di coesione non può seguire logiche centralistiche. Abbiamo ribadito che non siamo favorevoli all’ipotesi di piani nazionali che sostituiscono i piani regionali. Le Regioni devono conservare un ruolo centrale e un’autonomia piena. La Lombardia è pronta a fare la sua parte per costruire una coesione europea più forte e realmente territoriale, ma è fondamentale che ci siano le condizioni per farlo”.

La coalizione, lanciata a maggio 2024 dalla regione francese della Nuova Aquitania e della Regione Emilia-Romagna, vuole evitare i rischi di una eccessiva ricentralizzazione della politica di coesione UE. Le regioni della coalizione provengono da Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.