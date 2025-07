Ambiente e appalti verdi. Scurati (Lega): “A Bareggio il riconoscimento nazionale di miglior Comune non capoluogo”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025 – “Quest’oggi a Roma si è svolta la XXXII edizione di ‘Comuni Ricicloni’, iniziativa promossa da Legambiente e dall’Osservatorio Appalti Verdi, che ha stilato la nuova classifica delle amministrazioni locali virtuose anche per quanto riguarda una gestione degli appalti più attenta alla tutela dell’ambiente” spiega Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione Attività Produttive e consigliere del Comune di Bareggio (MI).

“Il mio plauso va all’Amministrazione di Bareggio che è stata premiata per aver ottenuto una menzione ufficiale quale capofila in Italia tra i comuni non capoluogo nell’applicazione del Green Public Procurement (acquisti sostenibili) e dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di acquisto di forniture e servizi in riferimento agli appalti dell’anno 2024” prosegue Scurati.

“Un risultato che gratifica l’impegno collettivo della Giunta guidata da Linda Colombo e dei dipendenti sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, della tutela del territorio e che deve essere considerato un prezioso esempio di ambientalismo pragmatico e non ideologico per gli tutti gli amministratori locali” conclude Scurati.

