ANTINCENDIO BOSCHIVO, ‘GEMELLAGGIO’ DI REGIONE LOMBARDIA CON SARDEGNA E SICILIA: INVIATI 236 VOLONTARI NEL SUD ITALIA

ASSESSORE LA RUSSA: +50% ADESIONI RISPETTO AL 2024 DIMOSTRA GRANDE SENSO CIVICO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025. Si rafforza il ‘gemellaggio’ tra Regione Lombardia, Sardegna e Sicilia in materia di prevenzione e lotta attiva antincendio boschivo (AIB) con l’invio di 236 volontari lombardi verso le aree del sud Italia. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia, ha registrato un aumento del 50% delle adesioni dei volontari rispetto al 2024.

Il calendario prevede la partecipazione di 36 volontari in Sicilia, ospitati nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) e 200 volontari in Sardegna (in costante aumento), distribuiti su 12 campi base (Assemini/CA, Bauladu/OR, Bonorva/SS, Golfo Aranci/SS, Isili/SU, Santa Teresa di Gallura/SS, Sant’Andrea Frius/SU, Santu Lussurgiu/OR, Senorbì/SU, Sinnai/CA, Tempio Pausania/SS, Villaputzu/SU).

ASSESSORE LA RUSSA: STRAORDINARIA DISPONIBILITÀ DEI NOSTRI VOLONTARI – “Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore La Russa – la Lombardia conferma il proprio impegno a favore dei territori più esposti al rischio incendi. L’aumento del 50% delle adesioni rispetto a un anno fa dimostra il grande senso civico e la straordinaria disponibilità dei nostri volontari, che rappresentano una risorsa preziosa per tutto il Paese. Con questi gemellaggi, oltre a fornire un supporto operativo fondamentale nelle emergenze, favoriamo uno scambio virtuoso di esperienze e buone pratiche che rafforza il sistema nazionale di Protezione civile”,

LA COLLABORAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA – Obiettivo dell’iniziativa è aiutare i territori delle Regioni più colpite da fenomeni di incendi boschivi e attivare uno scambio di buone pratiche e di modalità operative utili a dare omogeneità alla lotta attiva a livello nazionale.

Il gemellaggio ha preso avvio in Sardegna a metà giugno con i volontari del Parco Ticino in Località Sant’Andrea Frius/SU, dai volontari dell’ODV AIB Monte Regogna Rezzato/BS a Sinnai/CA, dai volontari dell’Associazione ‘Il Castagneto’ Pian Camuno (Comunità Montana Val Camonica/BS), sempre a Sinnai, e dall’associazione Amis di Pumpier de Meraa (LC) e dal Gruppo Intercomunale di Protezione civile del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone/LC a Senorbì/SU.

In Sicilia i gemellaggi sono partiti il 29 giugno, con l’arrivo dei volontari del Gruppo Comunale Volontariato PC Mazzano (BS), seguiti dai volontari dell’ODV Ali nel Vento (PV) e Associazione Nazionale Alpini, sezione di Varese e sezione Valtellinese.

ELENCO PARTECIPANTI – Gli enti con competenza AIB in Lombardia che hanno programmato la partecipazione dei propri volontari ai Gemellaggi AIB sono:

Città Metropolitana di Milano;

Provincia di Brescia;

Provincia di Pavia;

Provincia di Varese;

Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone;

Parco Regionale delle Groane;

Parco Regionale dell’Oglio Nord;

Parco Ticino;

Comunità Montana Valle Camonica;

Comunità Montana Parco Alto Garda;

Comunità Montana Valle Seriana;

Comunità Montana del Piambello;

Comunità Montana Valli del Verbano;

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera.

I gruppi e le associazioni di volontariato di Protezione civile che partecipano ai gemellaggi in Sardegna e Sicilia nel 2025 sono:

A.V. Ana Valtellinese;

AIB Monte Regogna Rezzato ODV;

Amis di Pumpier de Meraa;

Ana Montesuello Salò;

Ana Sez. Salò Gr. Gargnano;

Ana Sez. Salò Gr. Limone del Garda;

Ana Sez. Salò Gr. Tremosine;

Ass. PC ‘Il Castagneto’ Pian Camuno;

Ass. PC ‘Il larice’ Gianico;

Ass. PC Tignale Soccorso;

Corpo volontari Protezione civile antincendio boschivo Vertova ODV;

G.C. Caravate;

G.C. Ternate;

G.I. Corpo volontari Protezione civile Parco Oglio nord;

GCPC Braone;

GCPC Capo di Ponte;

GCPC Incudine;

GCPC CM Valle Camonica;

G.C. di Cocquio Trevisago;

G.C. di Grantola;

G.C. di Protezione Civile Laura Barra Pieve Emanuele;

G.C. di Volontariato di Protezione civile del comune di Dervio;

Gruppo intercomunale di protezione civile del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone;

Gruppo intercomunale Protezione civile Valtinella;

Gruppo intercomunale Valcuvia;

Gruppo Lomellino di Primo Intervento di Sannazzaro de’ Burgondi;

GVPC Esine;

GVPC Toscolano Maderno;

Parco Groane;

Parco Ticino;

Protezione Civile Città di Clusone;

Protezione Civile Toscolano Maderno;

Tignale Soccorso;

GCVPC Mazzano;

Ali nel Vento Odv;

Ana sezione Varese.

