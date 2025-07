CAPTRAIN ITALIA: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE 7 E 8 LUGLIO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2025 – Captrain Italia informa che, a seguito della proclamazione di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, tutto il personale della società sarà coinvolto in una mobilitazione nazionale dalle ore 21.00 del 7 luglio 2025 alle ore 18.00 del 8 luglio 2025.

Durante le ore dello sciopero potranno verificarsi disagi, ritardi o interruzioni nei servizi di trasporto ferroviario merci.

Captrain si impegna, come sempre, a garantire il massimo sforzo per ridurre l’impatto dello sciopero e assicurerà i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Redazione