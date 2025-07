CASE POPOLARI, DA REGIONE LOMBARDIA 22 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN DIFFICOLTÀ

ASSESSORE FRANCO: IMPEGNO CONCRETO PER RISPONDERE AI BISOGNI DEI CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 luglio 2025. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha stanziato oltre 22 milioni di euro per aiutare le famiglie indigenti o in comprovata difficoltà economica che vivono nelle case popolari. Si tratta di un contributo destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma tra il canone d’affitto e le spese per i servizi condominiali (riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, manutenzione del verde).

Le risorse, destinate ad aiutare le famiglie con Isee fino a 9.360 euro residenti negli alloggi Sap (Servizi abitativi pubblici), saranno assegnate in modo proporzionale rispetto all’indice di fabbisogno per i comuni e le Aler. Dei 22.155.000 euro previsti dal nuovo stanziamento, 7.482.332 euro sono destinati ai Comuni della Lombardia e 14.672.668 euro alle Aler provinciali.

ASSESSORE FRANCO – “Con questo nuovo stanziamento di oltre 22 milioni di euro – dichiara l’assessore Franco – Regione Lombardia conferma ancora una volta il proprio impegno concreto a favore delle persone più fragili. Si tratta di maggiori risorse rispetto allo scorso anno, che ci permettono di allargare la platea delle famiglie destinatarie del contributo, ampliando dunque gli aiuti per chi è impossibilitato a sostenere le spese a causa di situazioni di difficoltà oggettive e comprovate. Il diritto alla casa è un pilastro essenziale delle politiche sociali regionali, e con la ‘Missione Lombardia’ continuiamo a lavorare per rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini”.

FINANZIAMENTI PER SINGOLE ALER – DI SEGUITO L’AMMONTARE DELLE RISORSE DESTINATE

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: 1.376.360 €

Aler Brescia-Mantova-Cremona: 1.841.186 €

Aler Milano: 7.716.314 €

Aler Pavia-Lodi: 1.433.059 €

Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio: 2.305.746 €

FINANZIAMENTI SUDDIVISI PER PROVINCIA E RELATIVI COMUNI – DI SEGUITO L’AMMONTARE DELLE RISORSE DESTINATE

Bergamo: 509.594 €

Brescia: 506.914 €

Como: 249.484 €

Cremona: 140.464 €

Lecco: 63.661 €

Lodi: 198.467 €

Milano: 4.495.735 €

Mantova: 150.044 €

Monza brianza: 683.374 €

Pavia: 198.297 €

Sondrio: 7.008 €

Varese: 279.254 €

Redazione